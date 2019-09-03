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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
03.09.2019 - 10:15, Son Güncelleme:/

Kolay adımlarla E-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu 2019-2020 dönemi için alınmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yer alan kadro boşluğuna göre değerlendirmeye alacağı ücretli öğretmen başvurusu, E-Devlet üzerinden alınabiliyor. Peki, E-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu için gerekli adımlar ve bilgiler nelerdir? İşte, öğretmenlik başvurusu hakkında bazı bilgiler

Kolay adımlarla E-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
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Okulların açılmasına günler kala eğitmen olarak görev almak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı ücretli öğretmenlik başvurusu, E-Devlet üzerinden erişime açıldı. Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, E-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, E-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.",  "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

7- Zorunlu olmamakla birlikte KPSS bilgileri yıl ve puan bilgisi tercih edilerek ekle ve kaydete basılmalı ve işlem sonlandırılmalıdır.

Görevlendirildiğiniz takdirde mezuniyet belgelerinizi ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir.

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