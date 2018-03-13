Kodlamayı eğlenerek öğreniyorlar

Proje nedeniyle Tabureli Mahallesinde bulunan Şehit Ali İhsan Öğer Ortaokulun’da düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Avni Kula, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kodlama eğitiminin verildiği sınıfta incelemelerde bulunan Kaymakam Kula, 21nci yüzyılda bilgi çağında yaşandığını belirtti. Kula, "Şu anda dünyada bilgiye hakim olan efendi olur. Onun için çok çalışıp hem kendi geleceğimizi hem de ülkenin geleceğini daha iyi yerlere getirebilmek için çaba göstermeliyiz" dedi.

Hayata geçirilen projeyle öğrencilerin hem eğlendiğini hem de öğrenme kabiliyetlerini geliştirdiğini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ise şunları söyledi:

"Büyük bir hızla ilerleyen teknoloji sonucunda, bugünün çocukları büyüdüklerinde, çok uzun zamandır depolanan bir büyük veriyle karşılaşacak. Büyük veriyi doğru şekilde analiz edip, anlamlı sonuçlara ulaşmak zorunda kalacaklar. Büyük veriyle uğraşacak yakın geleceğin yetişkinlerinin sahip olması gereken en önemli zihinsel araçlar kodlama ve sistematik düşünme yeteneği. Yani, kodlama becerisi çocuklarımıza etraflarını saran bilgisayarlı makinelerle ve büyük veri yığınlarıyla iletişime geçmelerini, onları kontrol edebilmelerini ve onlardan gelen sinyalleri anlayabilmelerini sağlayacak yeni bir dil becerisi."

Projesiyle öğrencilerin bilgisayar kullanım becerileriyle donatmayı, tüketen değil üreten bireyler olabilmelerini hedeflediklerini belirten Metin, şöyle devam etti:

"Bu yıl pilot uygulama olarak ilçe genelinde 11 okulumuzda 1.150 öğrencimizle başlayan projemiz, gönüllü okulların katılımıyla şu an 23 okul ve 3 bin 153 öğrenciyle devam ediyor. Seneye ilçedeki tüm 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerimizin dahil olacağı projesiyle kodlama alanında becerisi olan öğrencilerimizi tespit ederek, kurulumuna başladığımız Robotik Atölyesine yönlendirecek. Robotik sistemleri ve programlamayı öğrenebilmeleri için özel olarak bir üst düzeyde robotik ve kodlama eğitimleri verilecek."