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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Umut ERDEM/ANKARA
01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Kodlamada kızlar başarılı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesindeki ‘Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu’, Women İn Technology temsilcilerini dinledi.

Kodlamada kızlar başarılı
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Tutanaklarda kuruluşun kız çocukların bilişim teknolojisine ilgisine yönelik şu tespitleri yer aldı:

Web sitelerinden tutun telefondaki işletim sistemlerine hepsi kodlama temelli. Kodlama hayatımızın parçası. Erkek çocuklarda teknolojik aletlere eğilim daha fazla. Mesela hediye alırken çocuklara araba alırsınız, tekerini söker, ama kız çocukları bebekle oynar. Aslında araştırmalarda şu fark edildi, fen ve matematik ile kodlamada kız çocukları erkeklerden daha başarılı olabiliyor. Biz de bu algıyı değiştirebilmek, kız çocuklarını da bu alana çekebilmek için yola çıktık. Mezunlar, standart eğitimle bugünün iş dünyasında çözüm üretemiyor. Gördüğümüz bir sıkıntı var: STEM’le ilgili alanlar daha teknik, ekonomik getirisi ve katma değeri daha yüksek bölümler ve maalesef bunlar beyaz erkekler tarafından domine edilmiş.

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