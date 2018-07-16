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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
16.07.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Kodlama eğitiminde çamaşır makinesi programı yazdılar

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Kodlama eğitiminde çamaşır makinesi programı yazdılar

BİLSEM öğrencileri, kodlama eğitiminde çamaşır makinesi programı yazdı.

Geçtiğimiz yıl Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Düzce Kodluyor’ projesi kapsamında Düzce Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde üç atölyeden oluşan Kodlama Merkezi'nde öğrenci ve öğretmenler, kodlama ve yazılım konusunda dehalarını kullanarak yeteneklerini icraata döküyorlar.

Öğrencilerin yaptığı çalışmalar arasında çamaşır makinesi kodları da yer alıyor. Yazdıkları kodları karton ve su bidonuyla yaptıkları çamaşır makinesi prototipine monte ettiler. Yıkma, sıkma, durulama gibi çamaşır makinelerinde bulunan standart programları kodlayan öğrencilere verilen eğitim, gelecekte daha teknolojik ürün kodlarının zeminini de hazırlıyor.

Kodlarını yazarak çamaşır makinesi yapan öğrencilerden 11’inci sınıf öğrencisi İclal Sönmez, üç haftadır bu kodu yazdıklarını söyledi. Sönmez, “Biz yazın kodlama sınıfına gelerek burada kod yazmayı öğrendik. Bu kodları kullandığımız cihazlara adapte etmeyi öğrendik. Son olarak çamaşır makinesi kodlarını yazarak çamaşır makinesi programı yazdık. Bunu makineye adapte ettik. Kod yazmak çok zevkli. Herkese tavsiye ederim” dedi.

Öğrencilerden Ömer Özdoğan ise, “Kod yazmayı öğrendikten sonra ilk olarak bu projeye başladık. Kodlayarak çamaşır makinesini programladık. İlerleyen zamanlarda bluetooth ile kontrol, internet üzerinden kontrol gibi birçok özelliği de bu programlara ilave edeceğiz” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Düzce Kodluyor’ projesiyle ortaokul 5’inci sınıftan başlayarak öğrencilere kodlama eğitimi verilmesi, bu eğitimlerin lise düzeyinde geliştirilerek devam ettirilmesi, üniversitelerle işbirliği, uzun vadede yerli yazılımların çoğaltılması ve ülkemizin yazılım konusunda dışa bağımlılıktan kurtulması amaçlanıyor.

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