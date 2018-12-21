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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
21.12.2018 - 16:29, Son Güncelleme:/

Kocaeli’ne yeni spor kompleksi

‘Eğitime Yüzde Yüz Destek’ projesi kapsamında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaptırılan eğitim, kültür ve spor salonu kompleksi hizmete açıldı.

Kocaeli’ne yeni spor kompleksi
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ‘Eğitime Yüzde Yüz Destek Projesi’ kapsamında Polisan Holding tarafından yaptırılan eğitim, kültür ve spor salonu kompleksi hizmete açıldı. Proje kapsamında yaptırılan Polisan Spor, Eğitim ve Kültür Salonu’nun açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Polisan Holding'e teşekkür etti.

Geleceğin emanet edileceği gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin herkesin arzusu olduğunu belirten Aksoy, "Bu tesisin daha doğru bir şekilde kullanımı sağlamak adına Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Spor Müdürlüğümüz arasında bir protokol yapıldı. Bu salonun diğer salonlara göre farklı özellikleri var. Sadece bir spor salonu değil birçok etkinliğin yapılacağı bir kültür merkezi" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Necmettin Bitlis'e Allah gani gani rahmet eylesin. Ben de kendisini sever ve tanırdım. Gençler siz de böyle güzel eserler veren güzel insanları tanıyın. Spor sağlıklı yaşamamıza vesile olurken kötüye gidişimize engel olur. Gençleri yetiştirmek istiyorsak spora yönlendirmeliyiz. Spor vasıtasıyla çok gencimizi hayata güzel hazırlıyoruz" dedi.

Polisan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis de sosyal sorumluluk projelerine verdikleri öneme değinerek, şöyle konuştu:
"İnsanımızın hayat kalitesini yükseltecek çocuklarımızın ve dolayısıyla ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak faaliyetleri sürdüreceğiz. Gençlerimizin güçlü, çevik ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan sportif faaliyetlerin toplumun her kesimine yaygınlaşmasını sağlayacak projelere Polisan Holding olarak destek veriyoruz."

Maliyetinin 4 milyon dolar olduğu belirtilen salonun açılışına, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, GTO Başkanı Nail Çiler ve öğrenciler katıldı.

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