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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Kızlara: Hayal et ve üret

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kız çocuklarına seslenerek “Hayal et ve üret, hepimiz için elinden gelenin en iyisini yap” dedi.

Kızlara: Hayal et ve üret
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Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolu mesajda şu ifadelere yer verdi: “Kız çocuklarına söylediklerim ve söyleyeceklerim vardı. Bugün buna vesile olsun. Onlar sesimi buradan duymazsa, siz bilin, onlara anlatın ki çok yaşasınlar, güzel yaşasınlar... Ülkemin kız çocuklarına... Gördüğün tüm güzellikler insan içindir. Bilim, sanat, edebiyat, fikirler, buluşlar, yenilikler hepsi bizim için. Her birine sıkıca tutun ve bağını asla kopartma. Hayal et ve üret, hepimiz için elinden gelenin en iyisini yap. Narin kelebekler gibi uçmak istediğin zamanlar olacak, ama her zaman ayaklarını yere sağlam bas. Başkasının sözüyle, bakışıyla, görüşüyle eksilmeyeceğini bil; tamamlanmak için de iltifata ihtiyacın olmadığını unutma. Aynada ne görürsen o, içindekinin yansımasıdır. Aklınla, kalbinle ve duruşunla güzelsen yaşam boyu çok güzelsin ve bunu asla kaybetmeyeceksin. Dünyaya geldiğin gün sana bahşedilenlerle ve bunun üzerine koyduğun bütün güzelliklerle çok değerlisin. Biz ancak; #seniyiyseniyiyiz. 

Kızlara: Hayal et ve üret

KIZLARA BİLİMDE CESARET VERELİM

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2011’de Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajında “Bilimin ve yeteneğin cinsiyeti yoktur, sadece önyargılar vardır. Hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanındayız” dedi. Toplumsal ve ekonomik gelişme için kız çocuklarının desteklenmesinin önemini vurgulayan Sabancı şöyle devam etti:

“Kız çocuklarını bilim ve teknoloji alanında güçlendirmek için cesaretlendirmeliyiz. İçinde yaşadığımız yüzyıl, dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini çoktan aşmış olmamızı gerektiriyor. Kız çocuklarını, meslek seçerken dayatılan rolleri aşmaları için sonuna kadar destekliyoruz. OECD’nin ‘Bir Bakışta Eğitim’ raporunda OECD ülkelerinde mühendislik bölümünden mezun olanların yalnızca yüzde 33’ü kız öğrenci. Rapora göre, bu fark performans farkından değil, toplumsal önyargılar ve beklentilerden kaynaklanıyor.”

Kızlara: Hayal et ve üret

TABUYU KIRDIK

DÜNYA Kız Çocukları Günü Konferansı “Kız Çocuklarının Güçlenmesinde Başarı Hikâyeleri: Görünmeyen Zorlukların Üstesinden Gelmek” temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women’ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun danışmanlığında düzenlenen konferans, bu yıl kaliteli eğitim, insana yakışır iş ve şiddetten arınmış bir hayata ulaşmada kız çocuklarının karşısına çıkan görünmez engellere ve çözüm önerilerine odaklandı. Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, konferansta yaptığı konuşmada “Baba Beni Okula Gönder’e başladığımızda ilköğretim çağında, kız ve erkek çocukları arasındaki fark yüzde 10’a yakındı, bugün öyle bir fark yok, bu çok kısa bir sürede başarıldı. Aile içi şiddeti kampanya olarak başlatmak bile bir tabu kırmaktı, bugün o tabu çok fazla kırılmış vaziyette. İş hayatına katılımda önemli mesafe alındı ama yeterli değil, daha yolumuz var” dedi. UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ise dünyada kız çocuklarının insan haklarını tam olarak kullanması konusunda yol alındığına dikkat çekti. (AA)

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