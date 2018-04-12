‘Kızlar okusun’ diye sahneye çıkıyorlar
Öğretmen Ramazan Teker'in tiyatro eğitimi verdiği 16 kişilik ekip, kız çocuklarının okutulmasına dikkati çekmek için hazırlanan 'Asla, asla deme' adlı oyunu okullarda sahneliyor. Öğretmen Teker, "Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızdan hala kız çocuklarının okumasına sıcak bakmayanlar var. Sahnelediğimiz oyun toplumsal mesaj içeriyor ve çok güzel tepkiler aldık. Şartlar uygun olursa bu gösterimizi 27 Nisan'da Ankara'da bulunan bir üniversitede sahneleyeceğiz" dedi.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde öğretmen Ramazan Teker'in gayretleri sonucu kurulan tiyatro ekibi, kız çocuklarının okula kazandırılmasına dikkati çekmek için sahneye çıkıyor.
Memleketi Denizli'den Uludere'deki Ortasu İlkokulu/Ortaokulu'na iki yıl önce atanan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Teker, ortaokul yıllarından bu yana hayali olan tiyatro oyunculuğunu öğrencileriyle gerçekleştirmek istedi.
Ailevi nedenlerle yapamadığı tiyatro oyunculuğunu öğrencilerine aşılayan Teker, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinden 16 kişilik bir tiyatro ekibi kurdu. Drama eğitimi konusunda sertifikası bulunan Teker, derslerden arta kalan zamanlarda sekiz ay boyunca öğrencilerine tiyatro eğitimi verdi.
Tiyatro ekibinin hazırladığı, kırsal kesimde kız çocuklarının okutulması, erken yaşta evlendirilmemesi gibi konularda toplumsal mesaj içeren 'Asla, asla deme' adlı oyun, sahnelendiği ilçe merkezi ve çevre köylerdeki okullarda ilgi gördü.
Aralarında tiyatroyu televizyondan öğrenenlerin de bulunduğu öğrenciler, yaşadıkları köyden seslerini sahneledikleri oyunlarla duyuracak olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Öğrencilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı oyunun gelen davet üzerine 27 Nisan'da Ankara'da bulunan Başkent Üniversitesi'nde sahnelenmesi planlanıyor.
'ÖĞRENCİLERİMİZ GAYET BAŞARILI OLDU'
16 öğrencisinin yazdıkları şiirlerden oluşan 'Dünyanın bütün çiçekleri' adlı kitabı çıkarmasına da öncülük ettiğini anlatan Teker, şunları söyledi:
"Eğer bir tiyatro oyunu sunacaksak burayı anlatmam lazım dedim. Tiyatronun konusu zor şartlarda yaşayan bir ailenin kız çocuğunu okutmamasını içeriyor. Maalesef Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızdan hala kız çocuklarının okumasına sıcak bakmayanlar var. Sahnelediğimiz oyun, toplumsal mesaj içeriyor ve çok güzel tepkiler aldık. Özel günlerde bütün okullarda sahnelemeyi düşünüyoruz. Zor şartlarda, imkansızlıklara rağmen öğrencilerimiz gayet başarılı oldular. Şartlar uygun olursa bu gösterimizi 27 Nisan'da Başkent Üniversitesinde sahneleyeceğiz."
'ÖZ GÜVENLERİNİN GELİŞECEĞİ KANISINDAYIZ'
Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerif Sevinç ise öğrencileri aktif eğitim sürecine almak, okulları daha eğlenceli hale getirmek amacında olduklarını belirtti. Öğrencilere sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek bakış açılarını geliştirmek istediklerini anlatan Sevinç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tiyatronun konusunu çok anlamlı, yerinde ve değerli bulduklarını söyledi.
Sevinç, "Bu tür aktivitelerin öğrenciyi hayata ve okula daha sıkı bağladığını düşünüyorum ayrıca öğrencilerimizin bu tür çalışmalara katılarak neleri başarabileceğini görmeleri ile özgüvenlerinin gelişeceği kanısındayız" dedi.
'SESİMİZİ TÜM TÜRKİYE'YE DUYURMAK İSTİYORUZ'
Tiyatro ekibinde yer alan öğrencilerden 8'inci sınıf öğrencisi Samet Encü, köyde daha önce bulunmayan bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tiyatroyu sadece televizyonda gördüğünü söyleyen Encü, öğretmenlerinin tiyatroyu kendilerine sevdirdiğini belirtti. Bu sayede güzel bir oyun sahnelediklerini anlatan Encü, "Hocamızın bize verdiği rolleri kısa sürede benimsedik ve oyunumuzu çeşitli yerlerde sergiledik. Oyunumuz, zor şartlarda yaşayan bir kızın okuma isteğini anlatıyor. Hocamız tiyatroyu bize sevdirdi, en iyisini yapmamız için bazen tiyatro oyunları da bize izletiyor. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
8'inci sınıf öğrencisi Dilber Encü, tiyatro ekibinde yer almaktan ve oyun sahnelemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Başarabildik mi bilemiyoruz ama bunu zaman gösterecek. Oyunlarımızla sesimizi tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Kızlar okuyamaz ön yargısını kırmak adına elimizden geleni yapacağız" diyen Encü, köyde hala kız çocukların okutulmasına karşı olanların bulunduğunu anlattı.
7'nci sınıf öğrencisi İrem Encü ise tiyatro sayesinde ufuklarının geliştiğini, ilerisi için oyunculuk hayali kurmaya başladığını söyledi.
'HEP TİYATRO OYUNCUSU OLMAK İSTEDİM'
Öğretmen Ramazan Teker, tiyatro aşkının ortaokul yıllarından geldiğini, öğrenciliği döneminde tiyatro alanında çeşitli roller aldığını söyledi. "Hep tiyatro oyuncusu olmak istedim ama içimde ukde kaldı" diyen Teker, tiyatro hayalini ailevi nedenlerle gerçekleştiremediğini söyledi.
Teker, okulda oyunculuk alanında yeteneklerini fark ettiği 16 öğrencisiyle hayalini gerçekleştirme olanağı sağladığını belirtti.
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