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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 12:22, Son Güncelleme:/

Kızlar İçin STEM Okulu Projesi

Kocaeli'de kızların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında aktif rol almalarını hedefleyen proje kapsamında eğitim alan 100'ü Suriyeli 200 kız öğrenci sertifikalarını aldı.

Kızlar İçin STEM Okulu Projesi
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Kocaeli'de kızların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında aktif rol almalarını hedefleyen 'Kızlar İçin STEM Okulu Projesi' kapsamında aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 200 kız öğrenciye sertifika verildi.

Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen iki günlük atölye çalışmasına katılan 100'ü Suriyeli 200 kız öğrenciye sertifikalarının verilmesi için tören düzenlendi.

Vali Hüseyin Aksoy, bilim ve cinsiyet eşitliğinin, AB'nin 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminde uluslararası kabul gördüğünü söyledi. Kızları bilime teşvik etmek için son 15 yıldır çok çaba sarf edildiğini anlatan Aksoy, buna rağmen günümüzde kadınlar ve kız çocuklarının hala erkeklere göre daha düşük seviyede bu alanlara dahil olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da kız çocuklarını erken yaşlarda bilim, teknoloji, mühendislik, mimarlık ve matematik alanlarında yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Projenin en önemli özelliğinin Suriyeli öğrencileri de kapsaması olduğunu belirten Yavuz, şöyle konuştu:
"Bugüne kadar gerçekleştirilen her iki aşamada toplam 400 kız öğrenci programa başarıyla dahil edildi. Bu bakımdan proje sayesinde milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin insan odaklı mülteci politikası ve olağanüstü insani tutumu da gözler önüne seriliyor. Çalışma şartlarının daha rekabetçi hale geldiği günümüz dünyasında ülkelerin kadın ve erkek nüfuslarını çalışma hayatında eşit hiç değilse adaletli düzeyde temsil edilmesi önem taşıyor. Geçmişe oranla daha fazla kız öğrenci eğitim şansına sahip oldu. Kız çocuklarının potansiyellerini teknik alanda da ortaya koymalarına katkı sağlayan projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Türkiye ve Suriye'nin kız çocuklarının huzuru, güvenliği, rahatı, refahı ve geleceği için çok büyük bir mücadele yürütüyor. Burada biz de aynı mücadeleyi toplumsal alanda yürütmeye çalışıyoruz. Bu proje bu nedenle son derece kıymetli."

'YETER Kİ GÜCÜNÜZÜ FARK EDİN'
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ise Türkiye'nin milli hedef olarak insan kaynaklarını geliştirmeyi sahiplendiğini söyledi. Uslu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Uluslararası platformda altına imza attığımız sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. UNESCO, bu idealleri gerçekleştirmek için kuruldu. Katılımcı kız öğrencilerin Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum. Projenin hedefi, sizlerin pırıl pırıl zihinlerindeki fark edilmeyi bekleyen matematik zekayı ortaya çıkarmak. İçinizdeki bilgisayar mühendisini, yapay zeka mühendisini, rüzgar enerjisi teknisyenini ve daha nicelerini ortaya çıkarma gücünü harekete geçirdik. Siz güçlüsünüz. Yeter ki gücünüzü fark edin ve size ne derse desinler asla geri dönmeyin."

Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

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