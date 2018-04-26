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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
26.04.2018 - 17:43, Son Güncelleme:

Kızıltepe’ye ÖSYM'den müjde!

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Kızıltepe’ye ÖSYM'den müjde!

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin yoğun çabaları sonucunda 2008 yılından beri kopya çekildiği gerekçesi ile ÖSYM Başkanlığı tarafından sınav merkezi olmaktan çıkarılan Mardin’in Kızıltepe ilçesinde YKS'nin  yeniden yapılması kararlaştırıldı.

Tüm Türkiye’de her yıl hayal ettikleri üniversiteye yerleşme umuduyla yüz binlerce öğrencinin büyük emekler vererek hazırlandığı ÖSYM tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Giriş Sınavı (YKS)’nın 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde Kızıltepe ilçesinde de gerçekleştirilecek. Bu durum, öğrenci ve veliler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. 10 yıldan beri öğrenci ve velileri mağdur eden bu uygulamanın son bulması için Mardin Artuklu Üniversitesi yönetimi olarak ÖSYM nezdinde büyük gayretler sarf ettiklerini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, 2018-YKS'nin Mardin’in en büyük ilçelerinden biri olan Kızıltepe’de de yapılmasıyla ilgili alınan kararın memnunluk verici olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren Mardin’le bütünleşen bir anlayış içinde bilimsel eserler üreterek bu kadim şehir için hal çareleri ve tekliflerinde bulunmayı temel ilke olarak benimsediklerinin altını çizen Rektör Ağırakça, bu konuda görüşler önererek bu önerilerin hayata geçmesinde ve izlenmesinde her zaman yer aldıklarını belirtti.

Ağırakça, yıllardır Kızıltepe ilçesinde binlerce öğrenciyi başka illerde sınava girmek zorunda bırakan ve maddi manevi büyük mağduriyetler doğuran bu uygulamaya sessiz kalmadıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz uzun eğitim sonrası geleceklerini belirleyecek bu sınava başka illerde katılmak zorunda kalıyorlardı. Barınma ve ulaşım sıkıntılarını yaşayan kalacak yer bulamadıkları için uykusuz ve yorgun halde sınava giren öğrencilerimiz vardı. Artuklu Üniversitesi olarak buna duyarsız kalamazdık. Bu yönde verdiğimiz çabalar meyvesini verdi ve bu yıl düzenlenecek YKS’nın Kızıltepe ilçesinde de gerçekleştirilmesi kararı alındı. Öğrenci ve velilerimize bu müjdeyi verirken bu konuda duyarlılık gösteren YÖK ve ÖSYM yetkililerine de teşekkür ediyorum” dedi.

ÖSYM Mardin Sınav Koordinatörü ve Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor İbrahim Yücedağ ise Mardin ilinde YKS'ye 37 bin öğrencinin katılacağı ve bu kararla 7 bin kişinin Kızıltepe’de belirlenen sınav merkezlerinde katılım göstereceği bilgisini verdi.

Yücedağ, “Üniversitemizin Sınav Koordinatörlüğümüzün girişimleri ve talebi üzerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) temsilcileriyle birlikte ulaşım, güvenlik ve sınav uygulamaları ile ilgili etkinlikler kapsamında ayrıntılı değerlendirmelerde bulunularak Kızıltepe’de 18 okulun sınav merkezi olarak belirlenmesine karar verildi” diye konuştu.

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