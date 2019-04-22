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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
22.04.2019 - 12:52, Son Güncelleme:/

Kız öğrencilere bilgisayar ve kodlama öğretilecek

‘Kızımız Bir Yıldız’ projesi kapsamında bir otomotiv firması kız öğrencilere bilgisayar ve kodlama eğitimleri verecek. Altı ay sürecek ve her yıl tekrarlanacak eğitim programıyla teknolojiyi iyi kullanan ve teknoloji üreten kadınlar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

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Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle 2004 yılında hayata geçirilen ‘Kızımız Bir Yıldız‘ projesi kapsamında başlanılan bilgisayar ve kodlama eğitimleri, ‘Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı’ adıyla daha kapsamlı hale getirildi. Altı ay sürecek ve her yıl tekrarlanacak eğitim programıyla teknolojiyi iyi kullanan ve teknoloji üreten kadınlar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

BEŞ ÖĞRENCİYE İSTANBUL’DA KAMP
Lise 10 ve 11’inci sınıf öğrencisi bursiyerlerin başvurabileceği program, belirlenen kriterlere göre seçilen 50 öğrencinin temel eğitimi ile başlayacak. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan 20 öğrenci orta seviye eğitimi alacak, ardından başarılı 10 öğrenciyse ileri seviye eğitimine devam edecek ve belirlenen beş öğrenci bir hafta İstanbul’da kampa girecek. İki ay online eğitimle programa devam edecek öğrencilerin, eylül ayında projeleri ortaya çıkacak.

PROGRAMDAKİ EĞİTİMLER
Teknolojileri Eğitim Programı’na katılan öğrenciler, yüksek düzey nesne tabanlı programlama diliyle uygulama geliştirebilme, 3D modelleme, elektronik kart programlama, web uygulaması geliştirebilme, görsel işleme ve efekt kullanabilme gibi konularda eğitim alacak. Ayrıca siber güvenlik hakkında da bilgi sahibi olacaklar.

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