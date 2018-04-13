Kız çocuklarını hentbolla geleceğe hazırlıyorlar

Yusuf Hakiki Baba Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni Serkan Pala ve Fatih Karacaer, sekiz yıl önce geldikleri okulda, kız çocuklarına hentbol eğitimi vermeye başladı. İlk etapta spor salonu olmayan okulda parke taşları üzerinde eğitim gören öğrenciler, zamanla Türkiye ve il genelindeki birçok şampiyonada dereceler elde etti.

Kız çocuklarını ortaokul eğitiminden sonra liseye göndermek istemeyen aileleri, çocuklarının spordaki başarılarını örnek göstererek ikna eden öğretmenler, aynı zamanda öğrencileri Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nde mücadele eden Aksaray Belediyespor Kulübünün altyapısına kazandırarak, milli takıma kadar yükselmelerine fırsat sunuyor.

'OKULA GELDİĞİMİZDE HENTBOLU KİMSE BİLMİYORDU'



Öğretmenlerden Serkan Pala, öğrencilere daha önce hentbol eğitiminin verilmediğini söyledi. Hentbol branşında olduğu için çocukları bu alanda yetiştirmeye başladığını anlatan Pala, "5'inci sınıftan itibaren eğitim verdiğimiz çocukları sekizinci sınıfa kadar en iyi şekilde eğitiyoruz. Yeteneği olan çocuklarımızı lise döneminde de hentbola devam ettiriyoruz. Okula geldiğimizde hentbolu kimse bilmiyordu. Eğitimlerle bugüne kadar yedi Türkiye derecesi ve il genelindeki şampiyonalarda birçok başarı elde ettik. Bu sayede okulumuza geçtiğimiz yıl spor salonu yapıldı" dedi.

Pala, okulun gecekonduların yoğun yaşadığı bir bölgede bulunduğunu, bundan dolayı da ailelerin gelir düzeylerinin genellikle düşük olduğunu belirtti.

'KIZLAR ERKEN YAŞTA EVLENMEK ZORUNDA KALABİLİYORDU'

Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nde mücadele eden Aksaray Belediyespor Takımı'nda aynı zamanda yardımcı antrenör ve altyapı koordinatörü olduğunu, okulda hentbol eğitimi verdikleri öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Pala, şunları söyledi:

"Aileler, gelir düzeyi düşük olduğu için genellikle kız çocuklarını okutma taraftarı olmuyordu. Ortaokul bittikten sonra liseye göndermiyorlardı. Bundan dolayı da kızlar erken yaşta evlenmek zorunda kalabiliyordu. Hentbol sayesinde kız çocuklarımızın lise hayatına devam etmesini sağladık. Bazı öğrencilerimizi yönlendirerek iyi bir eğitim almalarına katkıda bulunduk. Şu an üniversiteye giden öğrencimiz var. Ayrıca A Milli Bayan Hentbol takımı ile 17 Yaş Yıldız Bayan Milli Takımı'na kazandırdığımız sporcularımız oldu. Birçok kızımız da Aksaray Belediyesi'nin hentbol takımı alt yapısında oynuyor."



Fatih Karacaer de öğrencileri spora yönlendirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Şu ana kadar birçok başarı elde ettik. Kızlarımız, hayatlarında başarılarının meyvesini almaya da başladı. Hem eğitim hayatlarında hem milli takıma kadar yükselme açısından önemli kazanımlar sağladık" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ise çocukların spora yönlendirilmesinde okul yönetimi ve öğretmenlerin büyük emeğinin olduğunu anlattı. Hentboldaki başarıların ardından okula modern bir spor salonu kazandırıldığına dikkati çeken Kartal, "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Sporculardan Melike Sevinç, hentbola ortaokul yıllarında başladığını, kısa süre önce de U17 Bayanlar Hentbol Milli Takım kampına katıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Hentbola küçük yaşta başladım. Okulda çalışırken spor salonumuz bile yoktu. Hentbolu, kilitli taşların üzerinde oynayarak öğrendik. Öğretmenimiz bize çok yardımcı oldu. Kısa süre önce de milli takım kampına katıldım. Şu an milli takıma seçilmeyi bekliyorum. Öğretmenime beni bu şekilde yetiştirdiği için çok teşekkür ediyorum."