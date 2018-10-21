Kız çocuklarına ilham veriyor

13 yaşındaki Nehir Özzengin 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde birinci oldu. Müzik yeteneği 4.5 yaşında keşfedilen Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi piyano bölümü öğrencisi 13 yaşındaki Nehir Özzengin, bir gün bile ara vermeden sürdürdüğü çalışmalarının karşılığını aldı. İtalya’da düzenlenen 26’ncı Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması’nda 13 yaş kategorisinde birinci olmayı başaran Özzengin, geçen yıl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye’deki kız çocuklarına ilham vermeleri için seçilen altı kızdan biri olmuştu.

HER YILA BİR ULUSLARARASI ÖDÜL

Nehir Özzengin, altı yıl önce burslu olarak kazandığı Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi’nde klasik piyano eğitimi almaya başladı. Altı yıla beş uluslararası ödül sığdıran Nehir, Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması’nda ikincilik ve üçüncülük; Uluslararası Cesar Frank ile Uluslararası Ischia Piyano yarışmalarında ikincilik ve son olarak 26’ncı Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması’nda birincilik dereceleri elde etti. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması’nda tek Türk piyanist olarak yarışan Özzengin, bu yıl ayrıca İngiltere’nin 130 yıllık tarihe sahip en büyük uzman müzik ve sahne sanatları kurumu London College of Music’den tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazandı.

‘UMARIM ÖDÜLÜM CESARET VERİR’

Uluslararası derecelerine her yıl bir yenisini ekleyen yetenekli piyanist, bu başarıların hem müziği gönülden sevmesine hem de aralıksız çalışmasına bağlı olduğunu söyledi. Halk oylamasıyla belirlenen 2017 Avon Kadın Ödülleri güzel sanatlar kategorisinde birinci olan, ayrıca geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye’deki kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını artırmak amacıyla hazırlanan bir kamu spotunda yer alan Özzengin, “Özellikle son altı yıldır bir gün bile müzik çalışmalarımı aksatmadım. Müziğin her zaman hayatımda yer almasını isteyen bir piyanist olarak çok çalışıyorum ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Dünya Kız Çocukları Günü’nde elde ettiğim bu başarı, beni ayrıca çok mutlu etti. Umarım bu ödülüm tüm kız çocuklarına cesaret verir. Anne ve babası tarafından desteklenen her çocuğun mutlaka her alanda çok başarılı olacağına sonsuz inanıyorum” dedi.

Nehir Özzengin’in üç yıldır eğitmenliğini üstlenen YÜSEM Sanat Programları Koordinatörü Seçil Saykan da, “Nehir, çalışma azmi ve disipliniyle her yıl başarılarına bir yenisini ekliyor. Yaşının üzerinde bir özveri göstererek elde ettiği bu başarıları eminim daha da artarak devam edecek” diye konuştu.