Kız çocukları için kapı kapı dolaşıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriKız çocukları için kapı kapı dolaşıyorlar
GeriEğitim Kız çocukları için kapı kapı dolaşıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 14:57, Son Güncelleme:/

Kız çocukları için kapı kapı dolaşıyorlar

Muş'un Korkut ilçesinde görevli öğretmenler, köyleri dolaşarak çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen 28 kız çocuğunu okula kazandırdı.

Kız çocukları için kapı kapı dolaşıyorlar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Muş'un Korkut ilçesinde gönüllü öğretmenlerden oluşturulan ekip, çeşitli nedenlerle okula devam edemeyen 28 kız çocuğunu, ailelerini ikna ederek yeniden okullu yaptı. Korkut Milli Eğitim Müdürlüğü, Yedipınar Ortaokulu ve Şehit Mehmet Akpolat Kız İmam Hatip Ortaokulu tarafından ilçede okula devam edemeyen kız çocuklarının okula kazandırılması için komisyon oluşturuldu. Komisyonda yer alan gönüllü öğretmenler, ilk etapta, okula devam edemeyen kız çocuklarını belirledi. Daha sonra köyleri gezen öğretmenler, görüştükleri aileleri ikna ederek 28 öğrencinin okula dönmesini sağladı. Son olarak ilçeye 50 kilometre mesafedeki Çınarardı köyüne giden öğretmenler, babasını ikna ederek eğitimini yarıda bırakan Songül Ören'i okula kazandırdı.

‘HER ÖĞRENCİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’
Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, devamsız kız çocuklarının okula kazandırılması için öğretmenlerle büyük çaba gösterdiklerini söyledi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kız çocuklarının okula devamının sağlanması için gönüllü öğretmenlerden oluşturdukları komisyonla köy köy dolaştıklarını söyledi. Budak, konuşmasına şöyle devam etti:
"Devamsız öğrencilerimizi okula kazandırmak için ailelerle görüşüp ikna ediyoruz. Şimdiye kadar 28 kız öğrencimizi okula kazandırdık. Her öğrenci bizim için önemli. Onları okula kazandıracağız. Köylerdeki kız çocuklarımızın geleceği için gönüllü öğretmenlerimiz her gün ders çıkışında kilometrelerce yol katediyor. Tüm öğrencilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek."

‘KIZ ÇOCUKLARINI OKULA KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ’
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Nurcan Kaçan ise arkadaşlarıyla kapı kapı dolaşıp ailelerle görüştüklerini belirterek kız çocuklarını okula kazandırmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Türkçe Öğretmeni Esmanur Yılmaz da kız çocuklarını okula kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını anlatarak "Okula gelmeyen halen birçok kız çocuğumuz var. Ailelerini ikna ederek kız çocuklarını okula kazandırmaya çalışıyoruz. Kilometrelerce yol katederek çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için tüm çabamızla çalışıyoruz" dedi.

BABASI İKNA OLDU, OKULA KAZANDIRILDI
İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Çınarardı köyünde küçük olduğu gerekçesiyle kızını okula göndermediğini söyleyen Bünyamin Ören ile görüşen öğretmenler, babasını ikna ederek 5’inci sınıf öğrencisi Songül Ören'in yeniden okula dönmesini sağladı. Okula kazandırılan Songül Ören, "Babam küçüğüm diye beni okula göndermiyordu. Öğretmenim geldi babamı ikna etti. Artık okula gideceğim. Arkadaşlarıma kavuşacağım için çok mutluyum" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
TEV Safiye Ayla’yı Kayseri’de andı
Kız çocukları için kapı kapı dolaşıyorlar
3 fakültenin başarı sırası değişti
Bakan Selçuk’tan kız çocuklarına mesaj: Her zaman ayaklarını yere sağlam bas