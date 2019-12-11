Kıvanç Tatlıtuğ’dan Birleşmiş Milletler’e destek

Birleşmiş Milletler inisiyatifi olan UN Global Compact, dünya genelinde 10 binin üzerinde şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesiyle dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu. 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact; sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların işbirliğiyle harekete geçmelerini teşvik ediyor.

‘EVRENE VE EKOSİSTEME ÖNEM VERMELİYİZ’

UNICEF iyi niyet elçisi Kıvanç Tatlıtuğ, “Çocuklarımıza gelecekte yaşanır bir dünya bırakmak için sorumluluklarımı biliyorum ve bu yüzden bu projede UN Global Compact’e destek veriyorum. İnisiyatife destek verdiğimi için çok mutluyum. Evrene ve ekosisteme kesinlikle daha çok önem vermeliyiz. Bu noktada dünya üstündeki her bireye ve kuruma büyük görevler düşüyor. Birçok birey gibi ben de elimden geleni yapıyorum. Ancak sadece bireysel çabaların yeterli olmadığını düşünüyorum. Şirketler de aynı duyarlılığa sahip olmalı, sürdürülebilir bir geleceğe adım atmalı ve bunun için somut aksiyonlar almalı. UN Global Compact destekçisi olarak buradan tüm şirketleri imzacı olmaya ve sürdürülebilir bir gezegen için somut aksiyonlar almaya davet ediyorum.”

‘BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ’

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ise, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, özel sektörün önündeki fırsatları ve riskleri gözler önüne seriyor. UN Global Compact olarak şirketlerimizi sürdürülebilir bir gelecek için daha fazla sorumluluk almaya ve harekete geçmeye teşvik ediyor, hem küresel hem yerel uzmanlığımız ve programlarımızla onları destekliyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ gibi mesleğinde çok başarılı olan, sadece Türkiye’de değil tüm bölgede tanınan ve sevilen bir sanatçımızın tüm gezegenimizi ilgilendiren sorunlara duyarlı olmasından ve bizleri desteklemesinden dolayı çok mutluyuz. Kendisinin çağrısına yanıt vererek UN Global Compact’e imza atacak yeni şirketlerle birlikte büyük bir dönüşüme öncülük edeceğimize inanıyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ’a verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz.”