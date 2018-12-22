Kitap şenliğinin teması: Kelimelerin özgürlüğü
Geleneksel kitap şenliğinin 16’ncısı 18-20 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Şenliğin bu yılkı teması ise ‘Kelimelerin Özgürlüğü’ oldu.
16’ncısı gerçekleşen kitap şenliği, öğrenciler ve yazarları bir araya getirdi. Çevre Koleji’nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan ‘Kitap Şenliği’nin bu yıl 16’ncısı düzenlendi. 18-19-20 Aralık tarihlerinde ‘Kelimelerin Özgürlüğü’ temasıyla gerçekleşen şenlikte, yazarlar Çevre Koleji öğrencileriyle buluştu.
ÖĞRENCİLERE KİTAP FUARI ATMOSFERİ YAŞATILDI
Üç gün boyunca soluksuz devam eden şenlik, değerli yazarların söyleşi ve seminerleri de oldukça etkin ve etkileyiciydi. 10 usta yazar ve 30 yayınevinin katılımıyla kitap fuarına dönüşen şenlikte; kitap stantları, yazar söyleşileri, imza günleri ve okuma atölyeleriyle kitap fuarı atmosferi, öğrencilere tüm yönleriyle yaşatıldı. 16’ncı Kitap Şenliği’ne konuk olarak katılan ve etkinliklerde öğrencilerle buluşan yazarlar arasında; Ataol Behramoğlu, İnci Aral, Sunay Akın, Haydar Ergülen, Göknur Birincioğlu, Fatih Erdoğan, Toprak Işık, Şule Cingil Köse, Eda Albayrak, Özge Bahar Sunar vardı.
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