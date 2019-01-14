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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA - Fotoğraflar: AA
14.01.2019 - 16:32, Son Güncelleme:/

Kitap ayraçlarının geliri sokak köpeklerine gitti

Balıkesir’de ortaokul öğrencileri, yılbaşında birbirlerine hediye almak için ahşap ve kağıttan kitap ayracı yaparak tanesini 2 TL’den sattı. İngilizce öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak’ın önerisiyle kendilerine hediye almaktan vazgeçen öğrenciler, elde ettikleri yaklaşık 7 bin TL’yi, İstanbul’da hasta bir sokak köpeğinin tedavisi için bağışladı. Kitap ayracı yaparak satmaya devam eden öğrenciler, kazanacakları parayı da yine sokak hayvanlarının ihtiyaçları için bağışlayacak.

Kitap ayraçlarının geliri sokak köpeklerine gitti
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Merkez Altıeylül ilçesindeki Zağnospaşa Ortaokulu’nun 5-C ve 5-E sınıfı öğrencileri, İngilizce öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak ile birlikte, yılbaşında birbirlerine hediye almak için aralık ayında kitap ayracı yapmaya başladı. Öğrenciler kağıt ve ahşaptan yapılan kitap ayraçlarını, başta okuldaki arkadaşları, öğretmenleri ve ailelerine tanesi 2 TL’den satmaya başladı. Öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak, bir süre sonra öğrencilerine, kitap ayracı satışından elde edilen paranın, birbirlerine hediye almak yerine sokak hayvanları için bağışlanmasını önerdi. Bunun üzerine kitap ayracı projesi sokak hayvanlarına yardım kampanyasına dönüştü. Kampanyayı duyan çok sayıda kişi de, öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru kitap ayraçları için internet üzerinden sipariş verdi. Öğrenciler, internetten gelen siparişler üzerine yüzlerce kitap ayracı yaparak, bunları sattı. Kampanyadan toplanan yaklaşık 7 bin TL, öğrencilerin yüzünü dahi görmediği İstanbul’daki leishmania hastası bir sokak köpeğinin tedavisi için bağışlandı.

Kitap ayraçlarının geliri sokak köpeklerine gitti

KÖPEĞE ŞİFA OLDULAR
Öğretmen Rüya Kutnal Tümyanak, bir sokak köpeğinin tedavisi için öğrencilerin projeyi sahiplendiklerini belirterek, şunları söyledi:
“Çocuklara, yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğrensinler diye bir yılbaşı çekilişi yapmayı planladık. Daha sonra bu klasik yardımlaşma fikrinden ziyade dışarıdaki hayvan dostlarımıza yardım etmek fikriyle karşılaştık. Kitap ayraçları geliriyle bir hayvana yardımcı olmayı düşündük. Çocuklar el emekleriyle kitap ayraçları yaptılar. Okulda bu ayraçları öğretmenlerine, okul arkadaşlarına, okul dışındaki arkadaşlarına satmaya başladılar. Mütevazı bir şekilde başlayan projede zamanla online satışlar başladı. İnternet üzerinden gelen siparişler, sınıf anneleri ve velilerin desteğiyle, PTT vasıtasıyla sahiplerine ulaştırıldı. İnternet üzerinden EFT ile yardımlar geldi ve bu yardımlar sınıf annelerimizin hesabında toplandı. Toplanan paralar ile bir havuz oluşturduk. Biriken bu paraları İstanbul’da bulunan ‘Melekler Şehri Barınağı’na gönderdik. Para, leishmania rahatsızlığı bulunan ve ölmek üzere olan bir sokak köpeğinin ameliyatı için kullanılacak. Onların sayesinde inşallah bu hayvan ölümden kurtulacak ve tedavi olup sağlına kavuşacak."

Kitap ayraçlarının geliri sokak köpeklerine gitti

‘SOKAK HAYVANLARINI DA DÜŞÜNMELİYİZ’
5-C sınıf öğrencisi Ceren Özmen, sokak hayvanlarını da düşünmek gerektiğini belirterek, “Öğretmenimizle beraber hazırladığımız kitap ayraçlarıyla bir hayvanın tedavisini yaptırdık. Ben ve arkadaşlarım çok mutluyuz. Hep kendimizi düşüneceğimize biraz da hayvanları düşünsek iyi olur bence” dedi.

Kampanyada görev alan 5-C sınıf öğrencisi Mehmet Eroğlu da, “Malum kış geldi kendimizi düşünürken, hayvan dostlarımızı unuttuk. Yaptığımız bu kitap ayraçlarıyla onlara yardım etmek istedik" diye konuştu.

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