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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
25.04.2018 - 17:08, Son Güncelleme:

Kitabı ver, festivale katıl

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Kitabı ver, festivale katıl

İstanbul'da bulunan bir vakıf üniversitesinin müzik kulübü tarafından düzenlenen '1 Kitap Kap Festivali' başladı. Festivalin amacı, köy okullarına kütüphane kurmak.

Bu yıl beşincisi düzenlenen geleneksel '1 Kitap Kap Festivali' başladı. Festival, İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü tarafından yapılıyor. Öğrencilerin oluşturduğu müzik grupları ve profesyonel sanatçıların konserlerinin yanında, söyleşiler ile yiyecek ve kermes stantlarının yer alacağı festivalde, etkinliklere girişler parayla satılan biletlerle değil, öğrencilerin, bağışlamak üzere getirdiği kitaplarla sağlanacak. Kitaplar ise her yıl yapıldığı gibi köy okullarına dağıtılacak.

'KİTAPLAR KÖY OKULLARINA İÇİN TOPLANIYOR'
Sosyal sorumluk projesi kapsamında '1. Kitap Kap Festivali' düzenlediklerini söyleyen Müzik Kulübü Başkanı Ömer Özdemir, "Festivalimizin bu sene beşincisini düzenliyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında paranın değil kitabın geçerli olduğu bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinliğimiz tamamen öğrenciler tarafından organize edildi. Geçen sene de düzenlediğimiz festivalimizde toplamda 5 bin 600 kitap topladık. Kolilere koyduğumuz kitaplarla birlikte Kütahya’ya ve Edirne’ye gittik. Bu illerde köy okullarında kütüphaneler kurduk. Bu yılda yine aynı şekilde festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerden kitaplar istiyoruz. Bunun karşılığında da onlara festival alanında yiyecek, içecek ve oyun alanlarında oyun oynama imkanı sağlıyoruz. Burada öğrenciler getirdikleri kitapları kasaya bırakıp fiş alıyor ve festival alanındaki her şeyden faydalanıyorlar. Aldığımız kitaplarla da köylerdeki ilkokullara yardımda bulunuyoruz. Oradaki öğrencilerle vakit geçirerek kütüphaneyi kuruyoruz. Bu yıl yoğun bir katılım bekliyoruz. Toplamda 7 bin, 8 bin civarı kitap toplamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte kitapları götüreceğimiz okulları henüz belirlemedik. Mail yoluyla bu işle ilgilenen arkadaşlar var" dedi.

'6 AY ÖNCESİNDEN HAZIRLIKLARA BAŞLIYORUZ'
Ünlü sanatçıların da festivale destek vereceğini belirten Özdemir, etkinlik için hazırlıklara altı ay önceden başladıklarını söyleyerek, "Biz müzik kulübü olarak provalara başlarken, diğer arkadaşlar evlerinde yemek yapıp getiriyorlar. Bunun dışında sponsorlarımız da var. Küçükçekmece Belediyesi ve diğer sponsorlarımız tarafından her şey karşılanıyor. Öğrenciler olarak bizler de festivalde konserler vereceğiz. Enstrümanlar öğrencilere ait olup, okulun rock kulübü ile de festival alanı ortamı yaşatmaya çalışacağız. Bununla birlikte Melek Mosso, Ebru Polat ve Aynur Aydın gibi sanatçıları da festivalimizde ağırlayacağız. Onlarda bize destek verecek" diye konuştu.

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