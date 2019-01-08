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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
08.01.2019 - 16:24, Son Güncelleme:/

‘Kent ve Çocuk Çalışmaları’ yüksek lisans modülü açılıyor

Yüksek lisans programı öğrencileri için disiplinlerarası ‘Kent ve Çocuk Çalışmaları’ modülü başlıyor. ‘Kent ve Çocuk Çalışmaları’ modülü; genç mimarların, kent tasarımcılarının ve şehir planlamacılarının 0-3 yaş arası çocukların ve ailelerinin kamusal alanlardaki ihtiyaçları konusunda farkındalıklarını artıracak.

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‘Tasarım Yüksek Lisans Programı’ kapsamında ‘Kent ve Çocuk Çalışmaları’ modülü başlıyor. Modül, Kadir Has Üniversitesi’nde şubat ayında başlayacak. Genç mimarların, kent tasarımcılarının ve şehir planlamacılarının 0-3 yaş arası çocukların ve ailelerinin kamusal alanlardaki ihtiyaçları konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçlayan modülün son başvuru tarihi 15 Ocak. ‘Kent ve Çocuk Çalışmaları’ modülünün yakın gelecekte bir yüksek lisans programına dönüştürülmesi planlanıyor.

‘KİMSE 0-3 YAŞ ÇOCUĞUNU DİKKATE ALMIYOR’
Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Erdem, bu modülle, tasarım yüksek lisans öğrencilerinin özellikle 0-3 yaş çocuğun kent yaşamı içindeki yerine odaklanmalarını hedeflediklerini belirtti. Erdem konuşmasına şöyle devam etti:
“Kent planlaması sırasında kimse 0-3 yaş çocuğun ihtiyaçlarını dikkate almıyor. Bu çalışma sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı 0-3 yaş arası çocukların gelişimini desteklemek üzere yürütülen ‘İstanbul95’ programının bir parçası olarak hayata geçiriliyor. Modül sayesinde öğrenciler, tasarım sırasında karşılaşacakları karmaşık sosyal problemleri çözebilme becerilerini geliştirirken, farklı sosyal, kamusal, ekolojik, teknolojik ve kültürel bağlamlarda çalışma imkânı bulacaklar. Çocuğun ve ona bakım verenlerinin kentsel ortamla kurdukları ilişkinin, sadece psikolojik ve sosyal boyutu yok. Tasarım ve kamu yönetimini doğrudan ilgilendiren boyutu hep gözden kaçıyor. Genç mimarları, şehir plancılarını tasarım aşamasında işin içine çekmeyi amaçlıyoruz. Bu alanda ciddi bir ihtiyaç olmasına karşın, Türkiye’de bir eğitim programı mevcut değil. Dünyadaki örneklere bakıldığında da bu alanda oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğunu görüyoruz. Kadir Has Üniversitesi Tasarım Fakültesi olarak ‘Kent ve Çocuk Çalışmaları’ modülünün, diğer çalışmalara örnek olması ve benzer çalışmaları yüreklendirmesi en büyük dileğimiz.”

MODÜL, VAKIF TARAFINDAN DESTEKLENİYOR
Ana fikri ‘İstanbul95’ programı kapsamında şekillenen ve içeriği Superpool’un katkılarıyla hazırlanan ‘Kent ve Çocuk Çalışmaları’ modülü, Bernard Van Leer Vakfı tarafından destekleniyor. Vakıf, kentsel mekân üzerinde aktif olarak çalışan kamu personelinin konuyla ilgili eğitimine ve yüksek lisansa kabul edilecek öğrencilere eğitim bursu verecek.

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