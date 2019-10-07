Kendinizi ve dünyayı değiştirebilirsiniz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 98 öğrenci topluluğu, yaklaşık 10 bin üyesiyle müzik, dans, bilim, edebiyat, spor alanlarında her yıl sayısı 1000'i bulan etkinlik yapıyor. Etkinliklerin topluluk üyesi öğrencilere sağladığı en önemli katkılar, sosyal, bilimsel, profesyonel ortamlarda kendini tanıma, özgüven, birlikte çalışma, profesyonel yaşam ve organizasyon becerileri kazandırması ve akademik yaşamlarına enerji ve motivasyondur.

ODTÜ öğrenci topluluklarının gelenekselleşmiş etkinliklerinden bazıları, Robot Günleri, Müzikal Topluluğu gösterileri, Tiyatro Şenliği, Yönetim ve Mühendislik Günleri, Rock Şenliği ve Bahar Şenliği’dir. Bu etkinlikler, topluluk üyeleri tarafından topluluk içinde oluşturulan komiteler yoluyla düzenlenir ve her yıl değişen topluluk yönetim kurulları bir önceki yılın deneyimlerinden faydalanıyor. Böylece, deneyimler nesilden nesile aktarılıyor ve çoğunlukla önceki nesiller yeni nesillere aktardıklarıyla hem toplulukların sürdürülebilir olmasını hem de birlikte üretme kültürünün gelişmesini sağlıyor.

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, topluluklarla tanışması her dönem başında yapılan tanıtım toplantılarıyla başlar. Bu buluşmalar hem toplulukların yönetimleri ve mevcut üyeleri, hem de üye adayları için oldukça heyecan verici. Çünkü, mevcut üyeler yeni üyeleri merak ve heyecanla beklerken, aday üyeler de belki de hayallerini gerçekleştirebilecekleri, kendilerine yeni pencereler açacak topluluğu bulma telaşında. Bir de tabii hangi topluluk daha fazla yeni üye edinecek konusunda tatlı bir rekabet söz konusu.

YETENEKLERİN GELİŞMESİNE KAKI

Dönem başındaki bu telaş ve heyecan, bir süre sonra yerini yeni dönem etkinliklerinin belirlenmesi ve programlarının yapılması telaşına bırakıyor. ODTÜ Öğrenci Toplulukları’nın çalışma sistemi topluluk üyelerinin, takım çalışması, planlama, zaman yönetimi, duygusal zeka gelişimi, sosyal becerilerin geliştirmesi konularında yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağladığı gibi, gelecekleriyle ilgili hedeflerini belirlemelerine de yardımcı olur nitelikte. Bir topluluk etkinliğinin gerçekleştirilmesi için topluluk içindeki komisyonlar iş bölümü yapar, hedeflerini belirler, sorumlulukları paylaşır, üniversite yönetimi, iş dünyası, akademi gibi farklı çevrelerle iletişim kurar, projelerini anlatır, destek ister ve organizasyonu gerçekleştirir. Bu aşamalarda görev alan tüm üyeler, iletişimden proje yönetimine, sunum tekniklerinden stres yönetimine dek pek çok alanda deneyim edinebilir.

PROFESYONEL YAŞAMA HAZIRLIK

Toplulukların çalışma sistemlerinin olgunluğu ve ciddiyeti nesiller boyu aktarım ve topluluk kültürünün ODTÜ’deki yerleşikliğinden kaynaklanıyor. Geleneksel topluluk etkinlikleri aylar öncesinden planlanır, etkinlik komiteleri planlarını yapar, hedeflerini belirler. Bu yüzden toplulukların etkinlik organizasyonları konusundaki ciddiyetleri, çalışma tarz ve tavırları üyelerinin profesyonel yaşama hazırlanmaları için çok önemli bir aşama.

Öğrenci topluluklarında sanat, spor ya da bilim yapmak, eğitim gördüğünüz alandan bağımsız. Örneğin; mühendislik öğrencisi olup da psikoloji topluluğuna üye olmak son derece olağan. Çünkü sosyal ve fen bilimlerin buluşması geleceğin ODTÜ mezunlarına hem yaratıcılık, genişleyen bakış açıları, empati kurma becerisi hem de çok disiplinlilik açısından gelişme olanağı sağlıyor.

Örneğin, Robot Topluluğu üyesi bir öğrenci, ODTÜ Uluslararası Robot Günleri’nin düzenleyici komitelerinden birinde yer alarak, topluluğun 2020'de düzenleyeceği 17’nci Uluslararası Robot Günleri’nde ilkokul düzeyinden üniversite sonrasına uzanan yaş gruplarında 4 bini aşkın katılımcıyla bir araya gelebilir, robotların yarıştırılmasının heyecanını yaşayabilir.

FORMULA-1 ARACININ ÜRETİMİNE DESTEK OLABİLİR

Ya da Makine ve İnovasyon Topluluğu’nda bir yandan Formula-1 aracının üretimi için destek bulmaya çalışırken, bir yandan da Uluslararası Formula yarışları için hazırlanabilir. Ya da 1997'den bu yana müzikal kültürünü yaymak ve müzikalleri tanıtmak amacıyla sahne sanatlarına ve müzikale gönül veren her yaştan ve her meslekten 80 kişilik ODTÜ Müzikal Topluluğu’nun orkestra, sosyal ekip, teknik ekip veya vokaller grubuyla 10 bini aşkın sanatseverin karşısına çıkarak, Monty Phython, Kutsal Kase, Addams Ailesi, Sidikli Kasabası, Gazeteciler ya da Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyunlarından birinin parçası olabilir.

Akademisyenler ve iş dünyasından profesyoneller arasında bilgi ve tecrübe akışının sağlandığı bir başka etkinliğin düzenlenmesine katılmak ta mümkün. Örneğin; 1992'de kurulan ODTÜ Verimlilik Topluluğu üyeleri Yönetim ve Mühendislik Günleri ya da İş Dünyasında Kadınlar (Women in Business) gibi her yıl Türkiye ve Avrupa’dan yaklaşık olarak 3 bin seçkin öğrenci ve akademisyenin katıldığı etkinliklerin düzenlenmesinde rol alabilir.

İlgi alanı tiyatro olan öğrenciler ise ODTÜ Öğrenci Toplulukları’nın en eskilerinden Tiyatro Topluluğu’na katılabilirler. 1960'dan bu yana var olan ODTÜ Oyuncuları’nın üyesi olmak için seçmelere katılan öğrenciler arasındaki rekabet hem Max Aub’un aynı adlı eserinden uyarlanan Örnek Suçlar, Friedrich Dürrenmatt’ın V. FRANK, Max Frisch’in Biedermann ve Kundakçılar ve Bertolt Brecht’in Yuvarlak Kafalılar ve Sivri Kafalılar oyunlarında sahne almak hem de ‘Tiyatro Şenliği’ geleneğini ODTÜ kampüsünda sürdürmek için.

ÖZGÜN ETKİNLİKLER

Astronomi, arkeoloji, bilim kurgu, biyoloji, caz, dans, doğa, felsefe, fizik, topluma hizmet, medya, sinema, siyaset bilimi, sosyoloji, toplumsal cinsiyet, girişimcilik, radyo… ODTÜ’deki 98 öğrenci topluluğunun her birinin özgün etkinlikleri saymakla ve anlatmakla bitmez. Ancak, bütün topluluk etkinliklerinde ortak nokta, bilim, sanat ya da topluma hizmetin onarıcı, yapıcı, iyileştirici, güven veren, iyi hissettiren yanı. Hangi topluluk olursa olsun, her etkinliğin sonunda öğrencilerin yüzlerinde, birlikte üretmenin gururunu, önceki jenerasyonların verdiği güveni, üniversite ortamının yaratıcılığını, sistemin işleyişine katkıda bulunmanın hazzını görmek mümkün. Hatta, öğrencilerimiz topluluk etkinlikleriyle 20’li yaşların doğal duygusu olan; herkesten farklı olmak ya da bir topluluğun parçası olmak ikilemini çözmenin ilhamını bulabilir.

Dolayısıyla, ODTÜ’de öğrenci topluluklarından birinin üyesi olmanın en önemli katkısı yaşam boyu taşınacak özellikler edinmektir: Sosyal, bilimsel, profesyonel ortamlarda kendini tanımak, değerlendirmek, yenilenmek; daha önce hiç bulunmadığınız – bulunacağınızı düşünemediğiniz ortamlarda bulunmak; özgüven kazanmak; birlikte çalışma, profesyonel yaşam ve organizasyon becerilerini geliştirmek; girişimci ruhunuzu keşfetmek; akademik yaşamınıza enerji ve motivasyon katmanın ve yaşıtlarınızla birlikte üretmenin güven ve hazzını yaşamak. Sözün özü, ODTÜ Öğrenci Toplulukları’na katılmak, kendinizi ve dünyayı değiştirebilmeyi deneyimlemektir.

PROF. DR. GAYE TEKSÖZ KİMDİR?

Gaye Teksöz, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü’nden aldı. ODTÜ Eğitim Fakültesi’nde Çevre Bilimi, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve İklim Değişikliği Eğitimi dersleri veriyor, araştırmalar yapıyor. Şubat 2018 tarihinden bu yana ODTÜ Rektör Danışmanı – Öğrenci Dekanı olarak görevini sürdürüyor.