Kenan Doğulu öğrenciler için sahne alacak
TED tarafından 3 Kasım’da düzenlenecek Cumhuriyet Balosu’na Kenan Doğulu sahne performansı ve şarkılarıyla renk katacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 95’inci kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı balodan elde edilecek tüm gelir, TED burs fonuna aktarılacak.
Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye Cumhuriyeti’nin 95’inci kuruluş yıldönümünü Kenan Doğulu ile kutlayacak. İstanbul Raffles Hotel’de 3 Kasım’da düzenlenecek Cumhuriyet Balosu’nda Doğulu, burslu öğrenciler için ücretsiz sahne alacak. Geceden elde edilecek tüm gelir, başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için kullanılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle