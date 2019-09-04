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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
04.09.2019 - 13:19, Son Güncelleme:/

KDK'den ‘yüksek lisans sınavı’ kararı

KDK, yüksek lisans sınavıyla ilgili sadece kazanan öğrencileri açıklayan, puanlara ait bilgi vermeyen üniversitenin uygulamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna ulaştı.

KDK'den ‘yüksek lisans sınavı’ kararı
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yüksek lisans sınavıyla ilgili sadece kazanan öğrencileri açıklayan, puanlara ait bilgi vermeyen üniversitenin uygulamasını hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu. KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir üniversitenin açtığı yüksek lisans sınavına giren öğrenci başarı sağlayamadı. Üniversite tarafından sadece sınavı kazananların açıklanması üzerine öğrenci, hangi kritere göre başarı sıralamasının yapıldığına, başarılı sayılan en son öğrencinin kaç puan aldığına yönelik bilgi verilmediğini belirterek KDK'ye başvurdu. Başvurucu öğrenci, sınav puanlarının ilan edilmesini istedi.

Başvuruyu incelemeye alan KDK'ye üniversiteden gönderilen yazıda, başvurucu öğrencinin mülakat notunun baraj notunun altında kaldığı için genel başarı değerlendirme sıralamasına alınmadığı, kayıt hakkı kazanan ya da kazanamayan aday öğrencilerin korunması için puanların açıklanmadığı bildirildi. Sınavı kazanan en düşük puanlı öğrencinin puanını öğrenme talebinin üniversite tarafından reddedilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varan KDK, başvurucunun talep ettiği bilgi ve belgelere ulaşım sağlanmasına yönelik üniversiteye tavsiyede bulundu.

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