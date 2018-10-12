KDK'den üniversitelere ‘ombusmanlık kulübü’ talebi
KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'de 205 üniversitede ombudsmanlık kulüpleri kurdurmak için temasa geçtik. Yaklaşık 30 üniversitede bu kulüpler kuruldu. Gayemiz şu, üniversite öğrencileri arasında hakkı, hukukun üstünlüğünü ve adalet duygusunu yaygınlaştırmak. Ombudsmanlık kulübü kurulan üniversitelerimizin hocaları ve kulüplerin öğrencileri 15 ve 16 Ekim'de Ankara'ya gelecek, ombudsmanlıkla ilgili onları bilgilendireceğiz" dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, üniversitelerde ombusmanlık kulüpleri kurdurmak için harekete geçtiklerini belirtti. Malkoç, "Gayemiz şu, üniversite öğrencileri arasında hakkı, hukukun üstünlüğünü ve adalet duygusunu yaygınlaştırmak" dedi.
Malkoç, KDK'nin halkın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, kamu hizmetleri kalitesini arttırmak, hukukun üstünlüğü konusunda duyarlılığı temin etmek ve idarenin denetlenerek şeffaflığına katkıda bulunmak amacıyla kurulduğunu söyledi.
Gençlere yönelik iki proje gerçekleştireceklerini belirten Malkoç, bunlardan birinin, lise öğrencileri için hak, hakkaniyet, kamu hizmetleri konusunda düzenlenen resim ve kompozisyon yarışması olduğunu anlattı.
Malkoç, ülkenin geleceği gençlerin, hak ve hukukun ilerlemesine katkıda bulunacağını belirterek, diğer projelerinin ise üniversitelerde ombudsmanlık kulüpleri kurmak olduğunu söyledi.
Türkiye'de 205 üniversitede ombudsmanlık kulüpleri kurdurmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Malkoç, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 30 üniversitede bu kulüpler kuruldu. Gayemiz şu, üniversite öğrencileri arasında hakkı, hukukun üstünlüğünü ve adalet duygusunu yaygınlaştırmak. Ombudsmanlık kulübü kurmuş 30'a yakın üniversitemizin hocaları ve kulüplerin öğrencileri 15 ve 16 Ekim'de Ankara'ya gelecek, onlara Ankara'yı gezdireceğiz. Ombudsmanlıkla ilgili onları bilgilendireceğiz. Ayrıca üniversitelerinde ombudsmanlıkla ilgili hangi faaliyetlerde bulunacaklarını detaylı anlatacağız. Güzel bir çalışma, farklı bir konu. Umut ediyorum ki Türkiye'de demokrasinin, hukukun üstünlüğünün kökleşmesi ve hakkaniyetin yerleşmesi için duyarlı gençler yetiştirmiş olacağız."
Gençlere, ombudsmanlık kurumunun çalışma prensipleri, sorunları idareden yardım alarak çözmeyi öğreteceklerini söyleyen Malkoç, bütün üniversite öğrencilerinin bu kulüplere katılmasını istediklerini belirtti.
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