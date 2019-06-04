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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
04.06.2019 - 12:58, Son Güncelleme:/

KDK'den ‘öğretmen mülakatı’ kararı

KDK, öğretmen mülakatlarında yöneltilen soruların cevap anahtarlarının hazırlanmasına, başarılı olamayanlara itiraz yollarının gösterilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.

KDK'den ‘öğretmen mülakatı’ kararı
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB), öğretmen mülakatlarında yöneltilen soruların cevap anahtarlarının hazırlanmasına, başarılı olamayanlara itiraz yollarının gösterilmesine yönelik öneride bulundu. Bir öğretmen adayı mülakatta tüm soruları doğru yanıtladığı halde yeterli puan alamadığı gerekçesiyle atanamadığını belirterek KDK’ya başvurdu. Başvuruyu incelemeye alan KDK, MEB’e bilgi talep etti. Bakanlığın gönderdiği bilgileri incelemeye alan KDK, mülakata katılan her adaya ‘Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’nda belirtilen beş konu başlığı değerlendirilecek şekilde, kapalı zarfta konular ve ağırlıklarına göre hazırlanmış dört soru yöneltildiğini belirledi.

Öte yandan MEB, bu soruların hazırlanma kriterleri konusunda da KDK'yi bilgilendirdi. İnceleme sonucunda kapalı zarflarda yer alan soruların, adayların kendileri tarafından seçilmesinin sağlandığını tespit eden KDK, soruların cevaplarının komisyon üyeleri tarafından değerlendirilirken bütün gerekçelerin yazılı olarak kayıt altına alındığı sonucuna ulaştı. Söz konusu sınavın usulüne uygun yapıldığına karar veren KDK, mülakatlarda yöneltilen soruların cevap anahtarlarının hazırlanmadığını belirledi.

KDK, MEB’e, sözlü sınavların nesnellik, tarafsızlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkelerine uygun yapılması amacıyla bundan sonra düzenlenecek sözlü sınavlar öncesi soruların cevap anahtarının hazırlanmasına, başarılı olamayanlara itiraz yollarının gösterilmesiyle ilgili tavsiyede bulunulması kararı verdi.

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