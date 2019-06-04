KDK'den ‘öğretmen mülakatı’ kararı
KDK, öğretmen mülakatlarında yöneltilen soruların cevap anahtarlarının hazırlanmasına, başarılı olamayanlara itiraz yollarının gösterilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB), öğretmen mülakatlarında yöneltilen soruların cevap anahtarlarının hazırlanmasına, başarılı olamayanlara itiraz yollarının gösterilmesine yönelik öneride bulundu. Bir öğretmen adayı mülakatta tüm soruları doğru yanıtladığı halde yeterli puan alamadığı gerekçesiyle atanamadığını belirterek KDK’ya başvurdu. Başvuruyu incelemeye alan KDK, MEB’e bilgi talep etti. Bakanlığın gönderdiği bilgileri incelemeye alan KDK, mülakata katılan her adaya ‘Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’nda belirtilen beş konu başlığı değerlendirilecek şekilde, kapalı zarfta konular ve ağırlıklarına göre hazırlanmış dört soru yöneltildiğini belirledi.
Öte yandan MEB, bu soruların hazırlanma kriterleri konusunda da KDK'yi bilgilendirdi. İnceleme sonucunda kapalı zarflarda yer alan soruların, adayların kendileri tarafından seçilmesinin sağlandığını tespit eden KDK, soruların cevaplarının komisyon üyeleri tarafından değerlendirilirken bütün gerekçelerin yazılı olarak kayıt altına alındığı sonucuna ulaştı. Söz konusu sınavın usulüne uygun yapıldığına karar veren KDK, mülakatlarda yöneltilen soruların cevap anahtarlarının hazırlanmadığını belirledi.
KDK, MEB’e, sözlü sınavların nesnellik, tarafsızlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkelerine uygun yapılması amacıyla bundan sonra düzenlenecek sözlü sınavlar öncesi soruların cevap anahtarının hazırlanmasına, başarılı olamayanlara itiraz yollarının gösterilmesiyle ilgili tavsiyede bulunulması kararı verdi.
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