KDK'den MEB'e tavsiye kararı
KDK tarafından, LGS hakkında yapılan şikayetlerin giderilmesi yönünde MEB’e tavsiyede bulunuldu.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Liselere Giriş Sınavı(LGS) sonrası yerleştirmelerden kaynaklı şikayetlerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yönelik tavsiye kararı alındı. Liseye yerleştirmede mağduriyet yaşayanlar, sorunun giderilmesi için KDK'ye başvurdu.
Oğlunun okula ancak iki vasıta değiştirerek gidebildiğini belirten başvurucu, bir futbol takımının lisanslı oyuncusu olan çocuğunun profesyonel spor yaptığını, bu nedenle okuluna zaman ayıramadığını bildirdi.
Diğer bir başvurucu ise çocuğu eşit şartlardaki bir başka öğrenciden bir ay büyük olduğu için istediği liseye kaydının yapılmadığını belirtti.
Ortaokuldan mezun olan çocuk sayısı ile o bölgede lise kontenjanının yetersiz olması yüzünden çocukların daha uzak okullara gönderilmesi konusu da şikayet edildi.
Anadolu liselerinin bazılarının sınavlı bazılarının sınavsız öğrenci almasının adaletli olmadığını savunan bazı başvurucular, bu durumu KDK'ye iletti. Şikayetleri değerlendiren KDK, MEB’e gönderilmek üzere tavsiye kararı aldı. Tavsiye kararında, bir bölgede mezun ortaokul öğrenci sayısı ile bölgedeki lise kontenjanı arasındaki dengeyi sağlayacak gerekli altyapı çalışmalarının sağlanması gerektiği bildirildi.
Kılavuzlardaki kriterlerin, objektif ve bilimsel ilkelerle sistemin amacına uygun olmadığı ifade edilen KDK kararında, uygulamaların hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkelerine, hakkaniyete ve fırsat eşitliğine aykırı olduğu belirtildi MEB’e gönderilen tavsiye kararında, KDK'ye başvuran ve benzer durumda olan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, yeni mağduriyetlerin oluşmaması için uygun standarttaki düzenlemelerin yapılması gerektiği kaydedildi.
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