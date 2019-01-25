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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
25.01.2019 - 11:45, Son Güncelleme:/

KDK sayesinde diplomasına kavuştu

İki yılını bitirdiği fakülteden önlisans diploması alamayan genç, KDK’ya yaptığı başvuru sonucunda,  diplomasını almaya hak kazandı.

KDK sayesinde diplomasına kavuştu
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İki yılını tamamladığı fakülteden önlisans diploması alamayan genç, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yaptığı başvuru sonucunda diplomasına kavuştu. KDK’dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi, okulunun iki yılını başarıyla tamamladı ve önlisans diplomasını almak istedi. İsteğe önce olumlu cevap veren rektörlük, daha sonra öğrencinin ‘Türk Dili I-II’ ve ‘Yabancı Dil I-II’ derslerini almadığını gerekçe göstererek diplomasını vermedi.

Öğrenci, sonradan mevzuata giren hükümler nedeniyle kendisine önlisans diploması verilmediğini belirterek, konuyu KDK’ya taşıdı. KDK, öğrencinin başvurusu üzerine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nden bilgi ve belge istedi. Kamu Denetçisi, gelen bilgi ve belgeleri incelediğinde başvuru sahibinin, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında üniversiteye başladığını ve ilk dört dönemlik süre boyunca 120 kredilik derslerini başarıyla tamamladığını gördü.

Ombudsman, bilgi ve belgeler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda, diploma almak için ‘Türk Dili I-II’ ve ‘Yabancı Dil I-II’ derslerini alma zorunluluğunun, başvuran öğrencinin eğitime başlamasından sonra getirildiğini, ayrıca getirilen bu zorunlulukların yönetmeliğe aykırı olduğunu gördü. Elde edilen bilgi ve belgeler ışığında Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurucu vatandaşın hak kazandığı ön lisans diplomasının Anadolu Üniversitesi tarafından verilmesi için rektörlüğe tavsiye kararı verdi.

Verilen tavsiye kararı üzerine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, başvurucunun diplomasını hazırlayıp öğrenciye verdi. Diplomasına kavuşan vatandaş, KDK’ya teşekkür mektubu yazdı.

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