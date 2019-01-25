KDK sayesinde diplomasına kavuştu
İki yılını bitirdiği fakülteden önlisans diploması alamayan genç, KDK’ya yaptığı başvuru sonucunda, diplomasını almaya hak kazandı.
İki yılını tamamladığı fakülteden önlisans diploması alamayan genç, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yaptığı başvuru sonucunda diplomasına kavuştu. KDK’dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi, okulunun iki yılını başarıyla tamamladı ve önlisans diplomasını almak istedi. İsteğe önce olumlu cevap veren rektörlük, daha sonra öğrencinin ‘Türk Dili I-II’ ve ‘Yabancı Dil I-II’ derslerini almadığını gerekçe göstererek diplomasını vermedi.
Öğrenci, sonradan mevzuata giren hükümler nedeniyle kendisine önlisans diploması verilmediğini belirterek, konuyu KDK’ya taşıdı. KDK, öğrencinin başvurusu üzerine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nden bilgi ve belge istedi. Kamu Denetçisi, gelen bilgi ve belgeleri incelediğinde başvuru sahibinin, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında üniversiteye başladığını ve ilk dört dönemlik süre boyunca 120 kredilik derslerini başarıyla tamamladığını gördü.
Ombudsman, bilgi ve belgeler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda, diploma almak için ‘Türk Dili I-II’ ve ‘Yabancı Dil I-II’ derslerini alma zorunluluğunun, başvuran öğrencinin eğitime başlamasından sonra getirildiğini, ayrıca getirilen bu zorunlulukların yönetmeliğe aykırı olduğunu gördü. Elde edilen bilgi ve belgeler ışığında Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurucu vatandaşın hak kazandığı ön lisans diplomasının Anadolu Üniversitesi tarafından verilmesi için rektörlüğe tavsiye kararı verdi.
Verilen tavsiye kararı üzerine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, başvurucunun diplomasını hazırlayıp öğrenciye verdi. Diplomasına kavuşan vatandaş, KDK’ya teşekkür mektubu yazdı.
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