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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
26.04.2019 - 11:34, Son Güncelleme:/

KDK öğrenim kredisini bursa çevirdi

KDK, yüzde 79 engelli yüksek lisans öğrencisinin kredisinin bursa dönüştürülmesini sağladı.

KDK öğrenim kredisini bursa çevirdi
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Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK), yapılan açıklamaya göre, Giresun Üniversitesi Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapan yüzde 79 engelli bir öğrenci, kendi alanı dışında bir programda yüksek lisans yaptığı için zorunlu olarak bir yıl bilimsel hazırlık okudu. Engelli genç bu süreçte Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) burs başvurusu yaptı. Kurum yetkilileri, bilimsel hazırlık dönemlerinde burs veremediklerini, kendisine öğrenim kredisi tahsis edildiğini, gelecek yıl başvuru yapması halinde kredisinin bursa dönüştürülebileceğini söyledi.

Engelli öğrenci, bilimsel hazırlık yılını başarıyla tamamladıktan sonra yüksek lisansının ilk yılında kuruma tekrar burs başvurusu yaptı. Kurum, mevzuatında engelli öğrencilerin öncelikli burs verilecek öğrenciler arasında yer almasına rağmen öğrenciye ret cevabı verdi. Öğrenci, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için KDK'ye başvurdu. Sorunun çözümü için KYK ile görüşmelere başlandı ve öğrencinin iddiaları belgeleriyle kuruma iletildi. KYK, KDK'nin girişimleri neticesinde engelli öğrencinin dosyasını tekrar inceledi ve kredinin bursa dönüştürülmesini onayladı.

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