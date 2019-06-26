KDK 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencilerini haklı buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriKDK 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencilerini haklı buldu
GeriEğitim KDK 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencilerini haklı buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
26.06.2019 - 11:22, Son Güncelleme:/

KDK 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencilerini haklı buldu

KDK, yaşlarını gerekçe göstererek öğrenim kredisi ve burs başvurularını reddeden Kredi ve Yurtlar Kurumu hakkında kendilerine başvuran 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencilerini haklı buldu. Kurum, ilgili idarenin kredi, burs verme süreç ve imkânlarını iyileştirmek, geliştirmekle yükümlü olduğu belirterek Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, kredi ve burs tahsislerindeki yaş sınırı mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde tavsiye yazısı gönderdi.

KDK 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencilerini haklı buldu
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencileri, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun, yaşlarını gerekçe göstererek öğrenim kredisi ve burs başvurularını reddetmesiyle ilgili kuruma şikayette bulundu. Şikayetler üzerine KDK, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan konuyla ilgili bilgi ve belge istedi. Yapılan incelemelerde, geçmiş yıllarda başvuran bütün öğrencilerin yaş sınırı gözetilmeden değerlendirildiği tespit edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan KDK'ye gelen cevabi yazıda ise  şikayetçi vatandaşların başvurusunun, 2018-2019 öğretim yılı içerisinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nda alınan, ‘Başvuru yapıldığı yıl itibariyle 35 yaşını geçmiş olan lisans öğrencileri ve 40 yaşını geçmiş olan yüksek lisans öğrencilerinin öncelikli olsalar dahi burs tahsis işlemi yapılamayacağı’ kararı nedeniyle değerlendirilmediği belirtildi.

KDK'nin bilgi, belge, mevzuat ve ilgili kanunlarda yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde konuyla ilgili bir düzenlemenin olmadığı, yönetmelik yerine mülga Yönetim Kurulu kararıyla düzenleme yapılmasının üst hukuk normlarına aykırı olduğu ifade edildi. Tavsiye kararında, ilgili idarenin kredi, burs verme süreç ve imkânlarını iyileştirmek, geliştirmekle yükümlü olduğu bildirildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kararının, hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığının ifade dildiği tavsiyede, burs ve kredi tahsislerine getirilen yaş sınırının, eğitim hakkı ile iç içe olan öğrenim hakkını da kısıtladığı dile getirildi. Şikayetçi vatandaşlarla ilgili idari işlemin geri alınması ve mağduriyetlerini giderecek şekilde yeni işlem tahsis edilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tavsiyede bulunuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
KDK 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencilerini haklı buldu
Kolejlerin taban puanı belli oldu
Liselerde tercih vakti: 1-2 Temmuz
Antalya LGS 2019 lise taban puanları ve yüzdelik dilimler bilgileri