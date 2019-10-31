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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 31.10.2019 - 13:15, Son Güncelleme:/

‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ diye koşacaklar

TEV, maddi imkânsızlıklar nedeniyle hayalini kurduğu üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda olan gençlere katkıda bulunmak için yürüttüğü ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ kampanyası için 41. Vodafone İstanbul Maratonu'na katılacak.

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Başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilere burs vererek Türkiye'ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençlerin yetişmesini destekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV), 41. Vodafone İstanbul Maratonu'na katılacak.

Öğrencilere burs için koşacaklar
Öğrencilere burs için koşacaklar

TEV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, maddi imkânsızlıklar nedeniyle hayalini kurduğu üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda olan gençlere katkıda bulunmak için başlatılan ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ kampanyası devam ediyor. Bu kapsamda kampanyaya katılmak için ‘Adım Adım Platformu’ üzerinden bağış yapan TEV gönüllüleri, 3 Kasım'da düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda koşacak. TEV gönüllüleriyle birlikte maratonda koşmak isteyenler ise 2 Kasım'a kadar ‘geç kayıt’ döneminden yararlanabilecek. Gönüllülerin bunun için 2 Kasım'a kadar sürecek Maraton ve Spor Fuarı'na katılmaları gerekiyor. Aralarında TEV'in de yer aldığı sivil toplum kuruluşlarından birine 50 lira bağış yaparak makbuzunu alanlar, ardından ‘Spor İstanbul Geç Kayıt’ masasına başvurarak 130 lira ücret karşılığında maratona katılma hakkı kazanıyor.

‘MARATONDA YENİ BİR REKORA İMZA ATMAK İSTİYORUZ’
TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, vakıf olarak yeni nesil bağışlara önem verdiklerini ve bu alanda her geçen yıl büyüyerek ilerlediklerini belirtti. Günay, "Geçen sene maratonda 'Eğitimli Kızlar, Umutlu Yarınlar Projesi'yle yer almış, her yaş ve meslek grubundan kişinin katıldığı yüzlerce gönüllü koşucumuzla rekor bağışa ulaşmıştık. Bu seneki 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda ise gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin diye koşacağız. Umuyoruz yeni bir rekora imza atarak gençlerimize olan desteğimizi sürdüreceğiz. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi, barınma, beslenme gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için okullarını bırakmak durumunda kalıyor. Gençlerin yarıda kalan hikayelerine sahip çıkmak amacıyla bu kampanyayı başlattık.”

‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ kampanyasına destek olmak isteyenler, maratonda TEV için koşacak gönüllüler üzerinden bu bağışı gerçekleştirebiliyor. Adım Adım Platformu'nun TEV sayfasında projeye katılan koşucular ve hedefledikleri bağış tutarları yer alıyor. Bağışta bulunmak isteyenler, diledikleri koşucuya diledikleri miktarda destek olabiliyor. Böylece koşucular kampanya bağış hedeflerine bir adım daha yaklaşırken kampanya için toplanan bağış miktarı da her geçen gün artıyor.

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