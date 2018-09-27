Kaymakamlık sonuçları açıklandı! 400 aday mülakata girecek
Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Toplam 100 soruyla karşılaşan adaylar, genel yetenek ve genel kültür testiyle birlikte, alan bilgisi testinde de sorulara cevap verdi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler, sonuç açıklamasına çevrilmişti. İşte, Kaymakamlık sınav sonuçları ve sonraki süreç hakkında bazı bilgiler
Kaymakamlık sınav sonuçları, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmelere kilitlenen birçok adayın gündeminde yer alıyordu. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen adaylar, 70 ve üzerinde almaları halinde mülakat için şans elde etti. Mülakata çağrılacak toplam kişi sayısı ise 400 olarak açıklandı. İşte, Kaymakamlık sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
ÖSYM, Kaymakamlık sınav sonuçları hakkında şu açıklamayı yaptı;
"02 Eylül 2018 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2018- Kaymakamlık)değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2018 tarihinde saat 10.40’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir."
100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.
İlk 400 aday ve 400. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.
TOPLAM 100 SORU YÖNELTİLDİ
Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluştu.
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