Kaymakamlık sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM bilgisi
Kaymakamlık sınavı 9 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başladı ve toplamda 150 dakika sürdü. Kaymakamlık sınavının ardından adaylar, sınav soruları ve cevapları için araştırmalarına başladı. Peki, kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav soruları ve sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
Kaymakamlık sınav soruları ve sonuçları, sınava giren vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Sınavın ardından Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına cevap aramaya başlayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ve soruları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KAYMAKAMLIK SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 2 Eylül tarihinde uygulanan Kaymakamlık sınavının soruları, 4 Eylül tarihinde yayımlanmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında Kaymakamlık sınav sorularının 12 Kasım Salı günü yayımlanacağı söylenebilir.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Kasım Pazar günü 10.15'te başlayan ve 150 dakika süren Kaymakamlık sınavının sonuçları, ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 4 Aralık Çarşamba günü yayımlanacak.
GEÇER PUAN KAÇ OLACAK?
100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklar.
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