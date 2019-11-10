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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 10.11.2019 - 13:52, Son Güncelleme:/

Kaymakamlık sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM bilgisi

Kaymakamlık sınavı 9 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başladı ve toplamda 150 dakika sürdü. Kaymakamlık sınavının ardından adaylar, sınav soruları ve cevapları için araştırmalarına başladı. Peki, kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav soruları ve sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler

Kaymakamlık sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM bilgisi
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Kaymakamlık sınav soruları ve sonuçları, sınava giren vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Sınavın ardından Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına cevap aramaya başlayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ve soruları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KAYMAKAMLIK SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 2 Eylül tarihinde uygulanan Kaymakamlık sınavının soruları, 4 Eylül tarihinde yayımlanmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında Kaymakamlık sınav sorularının 12 Kasım Salı günü yayımlanacağı söylenebilir.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Kasım Pazar günü 10.15'te başlayan ve 150 dakika süren Kaymakamlık sınavının sonuçları, ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 4 Aralık Çarşamba günü yayımlanacak.

GEÇER PUAN KAÇ OLACAK?

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklar.

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