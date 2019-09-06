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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Eğitim Servisi
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Kayıt parası şikâyetleri: Soruşturma bitti sıra yaptırımda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Bakan Selçuk, öğrencilerin okullara yerleştirilmesinin merkezi olarak yapıldığını hatırlatarak, kayıtlarla ilgili şikayetleri takip ettiklerini söyledi. Kayıt parası soruşturmalarının tamamlandığı bilgisini veren Selçuk, yaptırım işlemlerinin ise sürdüğünü aktardı.

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Selçuk’un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Bağış yapmazsanız kaydınız olmaz diye birşey söz konusu değil. Zaten o çocuk, o okula kayıtlı. Bazen okul aile birliği okulun imkanlarını iyileştirmek için bağış talebinde bulunuyor. Bazı velilerimiz imkanları dahilinde buna sıcak bakıyor. Bazı veliler istemiyor. Böyle bir durumda okul yöneticilerinin ‘O zaman kaydınızı yapmıyoruz’ deme durumu yasal olarak mümkün değil. Özel sınıf adı altındaki bazı çalışmalar oldu. Ancak bu da mevzuata aykırı, okul içi barışı olumsuz etkiler. Kayıt parası soruşturmaları tamamlandı. Görevden alma ve diğer yaptırımlarla ilgili işlemler sürüyor.

ÖĞRENME FARKLILIĞI YÜZDE 40

2020-2021’de merkezi bütçeden daha büyük pay alırsak yeni atılımlar olacak. Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40’a yakın. Bu, yüzde 10’un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var. Bu azaldığında velilerimiz, sadece belirli bir kesim okula yönelmek durumunda kalmayacak. Bunun için bir ekonomik yatırım gerekiyor. Nasıl yapacağımızı biliyoruz, yol haritası var. Bizim 50 küsur bin okulumuzun neyi zayıf ya da güçlü datası var elimizde. Okullarımıza imkan ve ihtiyaçlarına göre farklı bütçeler ayıracağız. Yani eşit bir dağıtım değil, adil bir dağıtımdan söz ediyorum.

2020-2021 yılından itibaren uygulanacak ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Yeni sistemle beraber ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde sınıfta kalmaya ilişkin tüm düzenlemeler hazırlandı. 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız. Bu yönetmelik henüz okullar yeni başladığı için şu an ilan edilmiyor. Bugünkü ihtiyaçlarımıza ilişkin olarak mevcut Ortaöğretim Yönetmeliği bugün (dün) çıktı ama 2020-2021 yılının ihtiyaçlarına ilişkin de sadece sınıf geçme kısmıyla ilgili bir yönetmelik değişikliği yapacağız. 

180 GÜN DEĞİŞMEYECEK

Türkiye’de okulların açık olduğu iş günü sayısı 180. Bunu değiştirme planımız yok. Yaz tatilinin uzunluğu ve okulların öğretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan yorgunluk bizi ara tatile yöneltti. Akademik çalışmalar gösteriyor ki, öğretmenler yıl içinde, öğrencilerin olmadığı zamanda bu eğitimi alırsa verimliliği daha yüksek oluyor. O tarihte çocuklarımız ise bazı gençlik kamplarında, akredite sivil toplum kuruluşları çalışmalarında, okul kulüp etkinliklerinde olacak.

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