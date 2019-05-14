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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
14.05.2019 - 12:39, Son Güncelleme:/

Kaydı silinen öğrenci KDK kararıyla okuluna döndü

Atatürk Üniversitesi’nde ders sonucu kaydında yanlışlık yapıldığı için ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencisi, KDK kararıyla okula yeniden kabul edildi.

Kaydı silinen öğrenci KDK kararıyla okuluna döndü
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Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan ve seminer dersini başarıyla geçen öğrencinin ders sonucu kayıtlara yanlış geçirildiği için okulla ilişiği kesildi. Öğrenci, üniversite yönetimine yaptığı itirazlar kabul edilmemesi nedeniyle KDK'ye başvurdu. Bunun üzerine KDK, üniversite yönetiminden bilgi ve belge talep etti.

Üniversite yönetimi, KDK'ye gönderdiği cevabi yazıda öğrencinin seminer dersini geçtiğine dair bir kanıt olmadığını belirtti. Ombudsmanlık, üniversite yönetiminin cevabı ve öğrencinin iddiaları üzerine yaptığı araştırmada danışman öğretmenin tanıklığını delil kabul etti. Tez dönemine geçen bir öğrencinin teknik olarak seminer dersini verdiğinin de belirlenmesi üzerine öğrencinin haklı olduğu kanaatine varan KDK, üniversiteden kayıt silme işleminin geri alınmasını istedi.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Müşavirliği’nin, KDK'nin verdiği tavsiye kararını ilettiği sosyal bilimler enstitüsü yönetim kurulu tarafından öğrenci okula yeniden kabul edildi.

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