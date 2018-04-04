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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
04.04.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

Katar-Hatay arası uçak seferleri başladı

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Katar-Hatay arası uçak seferleri başladı

Katar Havayolları, Doha'dan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Katar Havayolları'na ait A320 tipi uçak, Hatay Havalimanında havacılık geleneği olan su gösterisiyle karşılandı. 

Katar Havayolları Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun, Antakya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Hatay'ın, 150'den fazla destinasyonu bulunan global ağlarına ekledikleri en son hat olduğunu belirtti. 

Aksun, Türkiye'ye yaptıkları seferlerde İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara'daki Esenboğa ve Adana'daki Şakirpaşa havalimanlarından sonra Hatay'ın beşinci uçuş noktaları olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: 

"Bu hat sayesinde Türkiye ile Katar arasındaki bağlarımız güçlenecek ve iki büyük ülke arasında var olan dostluk pekişecektir. Türkiye'de 14 yıldır başarılı operasyonlar yürütmekteyiz. Hatay uçuşları başlangıcıyla Doha'dan Türkiye'ye olan toplam haftalık uçuş sayımızı önümüzdeki dönemde açılacak Bodrum ve Antalya ile beraber 41'e çıkaracağız.

Bundan oldukça gururluyuz. Türkiye iş ve eğlence amaçlı seyahat eden müşterilerimiz arasında popülerliğini giderek artırmakta ve ülkenin zengin kültürü, misafirperverliğin tadını çıkarmak isteyen yolcularımızı çekmeye devam etmekte. Hatay genişleyen küresel ağımıza önemli katkı sağlayacak." 

Aksu, Katar ve Hatay arasında haftada 3 gün uçuş gerçekleştireceklerini söyledi. 

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