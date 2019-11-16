Kasımda tatil başkadır
OKULÖNCESİ, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, dün ilk ara tatile girdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenleyecek.
MEB tarafından hazırlanan faaliyetler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere ‘aratatil.meb.gov.tr’ internet adresinden görülebiliyor. MEB’in 16 başlıkta hazırladığı ara tatil programı şöyle: “Gezi, sağlık-doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama, aile günü.” Ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısında okullar, 25 Kasım Pazartesi günü açılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 arasında olacak.
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