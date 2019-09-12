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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
12.09.2019 - 16:03, Son Güncelleme:/

Kartallı çocuklar ‘Satranç Akademisi’ne kavuşuyor

Kartal’da, 05-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik ‘Satranç Akademisi’ kuruluyor. 16 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında ön kayıtların alınacağı akademinin sınıf belirleme sınavları ve kesin kayıtları ise 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

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Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5-14 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek olan Satranç Akademisi’nde, her yıl 400 satranç sporcusu yetiştirilecek. Eğitim süresinin 1 yıl olduğu akademide genç beyinler, cuma günü hariç hafta içi her gün 18.00-20.00, hafta sonu ise 10.00-16.00 saatleri arasında; GM (büyük usta) danışmanlığında IM (uluslararası usta) ve FM (fide ustası) olmak üzere toplam 8 satranç öğretmeninden eğitim alacak. 16 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında www.kartal.bel.tr üzerinden ön kayıtların alınacağı akademinin sınıf belirleme sınavları ve kesin kayıtları ise 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Sınav Kartal Belediyesi Sahil Bina’da bulunan Satranç Akademisi’nde düzenlenecek.

‘ÇOCUK VE GENÇLERE YAPILAN YATIRIM, GELECEĞİMİZE YAPILMIŞTIR’
Kartallı çocuk ve gençlere yönelik projelerin, en önemli gündemlerinden bir tanesi olduğunu ve bunun için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana en yoğun gündemlerimizden biri, çocuk ve gençlerimizin; sanat, spor, edebiyat, bilişim gibi birçok ilgi alanını kapsayan konularda onlara hizmet sunabilmek oldu. En temel amacımız; kardeşlerimizin ilgi duydukları herhangi bir alanda yeteneklerini geliştirebilmeleri için uzak mesafeler kat ederek kendilerini ve ailelerini ekonomik bir yükün altına sokmamaları, fiziksel, zihinsel, sosyal, kültürel ve sanatsal kısacası ilgi duydukları birçok alanda tesisler inşa ederek, ihtiyaç hissettikleri konuları analiz edip olanakları önlerine sunmak. Bunu yaparken de en iyisini hak ettiklerinden her bir branş için alanında uzman kişilerle çalışmak, onlara en kaliteli hizmeti vermek. Kartal Belediyesi olarak, her yıl farklı kategorilerde birçok satranç turnuvasına ev sahipliği yaparak, genç beyinlerin; mücadele, akıl, zekâ, yaratıcılık, ileri görüşlülük, planlama, yerinde ve zamanında davranma, cesaret, sabır, serinkanlılık gibi evrensel değerleri ve yetenekleri geliştirmesine katkı sunuyoruz. Açacağımız Satranç Akademisi de çocuk ve gençlerin satranç sporu ile tanışması, ilgi ve yeteneği olan çocukların geliştirilmesi ve katılacakları turnuvalarda gösterecekleri başarılarla özgüvenlerinin gelişmesi ile sosyal davranış etkinliği kazanmaları için 1 yıllık eğitim süresince kardeşlerimize hizmet verecek. Çocuklarımıza ve gençlerimize yapacağımız yatırımlar, aslında geleceğimize yapacağımız yatırımlardır, bu sebeple Kartallı kardeşlerimizin geleceğe umutla bakabilmeleri için vaat ettiğimiz projelere, hızlı bir şekilde hayat vermeye devam edeceğiz.”

 

 

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