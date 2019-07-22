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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
22.07.2019 - 14:43, Son Güncelleme:/

Karslı ikizler ikinci yerleştirmeyi bekleyecek

Liselere yerleştirme  sonuçları açıkladı. LGS’deki tüm sorulara doğru cevap vererek şampiyon olan Kars Sarıkamışlı ikizlerden Adil Karadağ, Kartal İmam Hatip Lisesi’ne; 469.8066 puan alan ikizi Yunus ise Erzurum Fen Lisesi’ne yerleşti. Baba Hacı Karadağ, çocuklarının aynı şehirde okumasını istediğini belirterek ikinci yerleştirmeye müracaat edeceklerini söyledi. Iğdır’ın ikizlerinden Hatice Kübra Güneş ise ilk tercihi olan Galatasaray Lisesi’ne yerleşti.

Karslı ikizler ikinci yerleştirmeyi bekleyecek
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Milli Eğitim Bakanlığı Liseleri Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünde yaşayan ikizlerden Adil Karadağ 500 tam puan alarak LGS’nin 565 şampiyonundan birisi olmuştu. İkizi Yunus ise dört yanlış ve bir boş cevapla 469.8066 puan almıştı. Adil, Ankara Fen Lisesi’ni isterken aynı şehirde okuyan ikizi de Ankara’daki okulları tercih etti.

Yerleştirme sonuçları, Adil ve Yunus’u memnun etmedi. Adil Kartal İmam Hatip Lisesi’ne, Yunus ise Erzurum Fen Lisesi’ne yerleştirildi. Sonuçların istedikleri gibi olmadığını belirten Baba Hacı Karadağ, çocuklarının Ankara’daki okulları istediğini söyledi. Hacı Karadağ, ikizlerin aynı okul olmasa bile aynı şehirde okumalarını istediğini belirterek, ikinci yerleştirmeye müracaat edeceklerini bildirdi.

IĞDIRLI ŞAMPİYON GALATASARAY LİSESİ’NE
LGS’nin Iğdırlı şampiyonu Hatice Kübra Güneş ise ilk tercihi olan Galatasaray Lisesi’ne yerleşti. Hatice Kübra’nın sınavdan 422 puan alabilen ikizi Cafer Sadık ise tercihte ilk sıraya yazdığı Iğdır Haydar Aliyev Fen Lisesi’nde okuyacak. İkizlerin coğrafya öğretmeni babası Hüseyin Güneş, kızı ve oğlunun ilk tercihlerine yerleşmesinden duyduğu mutluluğu söyledi.

MUŞ’UN BİRİNCİSİ KADIKÖY ATATÜRK FEN LİSESİ’NE
Muş merkeze bağlı Süznüt köyünde yaşayan ve sınavda yanlış cevapladığı bir soru sebebiyle Türkiye şampiyonlanları arasına giremeyen Mesut Kılıç ise dördüncü tercihine yerleşti. Baba Turan Kılıç, oğlunun ilk tercihinin Ankara Fen Lisesi olduğunu belirterek, "Listede dördüncü sırada olan İstanbul Kadıköy Atatürk Fen Lisesi’ne yerleşti. Çocuğum orada yatılı okuyacak" dedi.

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