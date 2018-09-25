Karşılaştırmalı Eğitim Derneği: Ders kitaplarında eşitlik azaldı
Karşılaştırmalı Eğitim Derneği, Almanya merkezli Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi’nin desteğiyle ders kitaplarını inceledi. Tüm düzeylerde 16 kitabın 2016 ile 2017’deki baskılarının karşılaştırıldığı araştırmada, toplumsal cinsiyet ile sekülerizm konularında gerilemeye dikkat çekildi.
Rapordan öne çıkanlar şöyle:
- Sekülerizmde 9’uncu sınıf tarih ile din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında; toplumsal cinsiyette ise birinci ve 5’inci sınıf Türkçe ile 9’uncu sınıf tarih kitaplarında önemli değişiklikler var. İki konu başlığında sorunlu içerikler dikkat çekiyor. 2016 kitapları olumlu örnekler içermese de yeni kitaplarda daha ayrımcı ve eşitsizlikleri arttırıcı ifadeler söz konusu.
- 2017 yılı 9’uncu sınıf tarih kitaplarından, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair içeriğin neredeyse tamamı ve seküler bölümlerin çoğu çıkarıldı. Kadınların siyasi otorite olarak temsil edildiği bölümlerden en önemlisi olan ‘Türk Toplumunda Kadının Yeri’ 2017’deki kitapta yer almadı. En büyük farklılıklar birinci ve 5’inci sınıf Türkçe ders kitaplarında oldu. Metinler ve görseller daha cinsiyetçi bir yaklaşıma sahip.
- 2016 ve 2017’de 9’uncu sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarının her ikisinde de sünni mezhep odaklı bir dini anlatı var.
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