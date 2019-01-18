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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
18.01.2019 - 13:39, Son Güncelleme:/

Karnesini alan dev kardan adama koştu

Tokat’ta karne alan ilkokul öğrencileri okul müdürü tarafından yapılan dev kardan adamın yanına koşarak hatıra fotoğrafı çekindi.

Karnesini alan dev kardan adama koştu
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Tokat’ta 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunun ilk yarısında 659 okulda 111 bin 791 öğrenci karne aldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu ile Yunus Emre İlkokulunda öğrencilere karne dağıttı. Minik öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler takdim eden Vali Balcı, ilkokul öğrencilerine de karnelerini takdim ederek bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Balcı, eğitimi sahiplendiklerini ve eğitime destek vermekten gurur duyduklarını belirterek, “Eğitimi sahiplenmek, desteklemek Türkiye’ye sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak çocuklarımıza Tokat’ımızın geleceğine sahip çıkmak diyorum. Öğrencilerimiz tatilde kitap okumayı ihmal etmesinler. Televizyonda izlesinler, oyunda oynasınlar ama günde en az 40 dakika kitap okusunlar. Kitap okuyup başarısız olan hiçbir çocuk yok” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Orta Okulunda öğrencilere karne dağıttı. Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Başkan Eroğlu, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti.

ÖĞRENCİLER ORAYA KOŞTU
Yunus Emre İlkokulunda karne töreni sonrasında öğrenciler okul bahçesindeki dev kardan adamın yanına koştu. Boyu yaklaşık üç metre uzunluğunda olan kardan adamla öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Veliler, çocuklarının fotoğrafını çekti.

Okul Müdürü Sinan Çalışkan, kar tatilinde çocuklara sürpriz yapmak için kardan adamı kendisinin yaptığını söyledi. Çalışkan, “Bu kadar ilgi çekeceğini düşünmüyordum. 17 Ocak’ta okullar tatil olduğu için bunu fırsat bildim. Çocuklara karne hatırası, hediyesi olsun istedim” diye konuştu.

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