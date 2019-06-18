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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Letisya AZAK
18.06.2019 - 14:51, Son Güncelleme:/

Karne senden, hediye onlardan

2018-2019 eğitim öğretim yılının 14 Haziran’da sona ermesiyle çocuklar, heyecanla bekledikleri karnelerine kavuştu. Ailelerinden aldıkları karne hediyelerine de. Ancak hediye veren sadece aileler değil. Birçok kurum da yaptığı kampanyalarla karnesini getiren öğrencileri, ödüllendiriyor.

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18 milyon öğrenci, 14 Haziran’da karnesini aldı. Ancak karneleri hemen bir kenara kaldırmayın. Çünkü birçok kurum, firma karnesini alan öğrencileri ödüllendirmek için kampanyalar yapıyor. Öğrencileri, kayak, kitap, indirim ve daha birçok hediye bekliyor. İşte o hediyelerin bazıları:

‘KARNENİ GÖSTER. KİTABINI AL’
İş Bankası bu yıl da ‘Karneni göster, kitabını al’ projesine devam ediyor. Kampanya, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla yapılıyor. Bu yıl karnesini banka şubelerine götüren öğrenciler, ‘Siyah İnci’ kitabını alabilecek. Ayrıca yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklar da kitaplarla buluşturulacak. Bunların yanı sıra görme engelli çocuklar için de Braille alfabesiyle bastırılan kitaplar okullara dağıtılacak.

EĞLENCEDE İNDİRİM
- 14-30 Haziran arasında, İsfanbul Tema Park ve Jungle İstanbul gişelerine karneleriyle başvuran 4-18 yaş arası öğrenciler ve aileleri, biletlerini yüzde elli indirimli alacak.

- 15-23 Haziran tarihlerinde, 6-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz yapılacak ‘çılgın parkur’ etkinliği ise 13.00-20.00 saatleri arasında Axis Kağıthane AVM’nin eksi birinci katında gerçekleşecek. ‘Çılgın Parkur’da rezervasyon etkinlik alanında yapılacak.

YAZ MEVSİMİNDE KAYMA HEYECANI
‘Karneni getir, buzda kay’ sloganıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, üç gün boyunca karnesini getiren öğrencilere, Silivrikapı Buz Pisti’nde ücretsiz olarak buz pateni deneyimi yaşattı.

KARDEŞ OKULLA ETKİNLİK
- LG Türkiye, 2018-2019 öğretim yılı itibariyle Kocaeli Dilovası’nda bulunan Köseler İlkokulu’nu kardeş okul olarak belirlemişti. Firma şimdi de etkinlik sınıfı yaparak öğrencilere karne armağanı veriyor. Etkinlik sınıfında, zeka oyunlarından aktivite setlerine, kitaplardan el işi ve boya malzemelerine kadar çocukların keyifle vakit geçirip, kendilerini geliştirebilecekleri birçok malzeme bulunuyor.

BİLİM ATÖLYELERİ
- Televizyon platformu TV+ ve Da Vinci TV, çocuklara teknolojiyi sevdirmek ve yenilikçi çözümler geliştirmelerine katkı sağlamak için 8-12 yaşa özel bir bilim yarışması düzenledi. Atölyede çocukların katıldığı yarışmada ‘Hayatını kolaylaştıracak bir şey icat edebilseydin bu ne olurdu ve neden?’ sorusuna yanıt verildi. Bilim yarışmasını kazanan çocuklar için hazırlanan atölye çalışmasında, Lego İnovasyon Merkezi olan Jr. Robotics Bilim Okulu’nun uzman eğitmenleri tarafından kodlama ve robotik eğitimi verilerek legolar üzerinde uygulama yaptırıldı. Eğitim kapsamında çocuklar, legolarla kendi robotlarını tasarlayarak öğrendikleri temel kodlama bilgileri sayesinde robotlarını hareket ettirmeyi başardı. Renk sensörü, ultrasonik sensör, dokunma sensörü, jiroskop sensörü ve özel tasarım parçalar; dişliler, çarklar, akslar, farklı boyutlarda tekerlekler ile bağlantı parçaları kullanarak tasarladıkları robotlarını sergiledi.

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