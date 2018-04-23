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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.04.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Kardeşlik Köprüsü çocukları İstanbul’a getirdi

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Kardeşlik Köprüsü çocukları İstanbul’a getirdi

Bir özel okul, ‘Kardeşlik Köprüleri’ projesi ile Urfa’nın çeşitli köy ve okullarından seçilmiş, başarılı 30 öğrenciyi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı etkinlikleri kapsamında misafir etti.

Urfa’nın çeşitli köy ve okullarından seçilmiş, başarılı 30 öğrenci, İstanbul’da misafir edildi. TBMM'nin açılışının 98’inci yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan bayramı kapsamında Urfalı öğrenciler, Doğa Koleji tarafından ağırlandı. ‘Kardeşlik Köprüleri’ projesiyle mutluluğun paylaşınca çoğalacağını, ülkenin doğusundan batısına huzurla güzel hatıraların paylaşılabileceğini bir kez daha göstermek ve çocuklara unutamayacakları günler yaşatmak adına dört  gün boyunca Urfalı öğrenciler İstanbul’da kaldı

19 Nisan’da gelen öğrenciler, Doğa Koleji tarafından belirlenen ailelere teslim edildi. Sonrasında ise öğrenciler tarihi ve kültürel gezilere katıldı. Urfalı öğrencilerin ilk defa görme imkanı bulabileceği tarihi ve kültürel geziler düzenlendi. Öğrenciler, boğaz turu, Vieland, Kidzenia gibi onları mutlu edecek yerlere giderek gönüllerince eğlendi. Tarihi yerleri de görme imkanı bulan Urfalı öğrenciler, Doğa Koleji’nin ev sahipliğinden oldukça memnun kaldı ve bayram coşkusunu İstanbul’da yaşadı.

‘Hayat Bayram Olsa’

Doğa Kolejleri’nde her yıl olduğu gibi bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda da birçok etkinlik düzenlendi. ‘Kardeşlik Köprüleri’ projesiyle Urfalı öğrencileri ağırlayan Doğa Koleji’nin her kampüsünde ayrı bir bayram coşkusu yaşandı. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından özenle hazırlanan gösteriler büyük beğeni ve alkış aldı. 23 Nisan coşkusunu anlatan şiirler okundu. Öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler ve yarışmalar heyecanla izlendi. Urfalı öğrenciler ve Doğa Koleji öğrencileri tarafından ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı hep birlikte seslendirildi. Bando takımlarının yürüyüşüyle başlayan bayram etkinlerinde, dans gösterileri büyük beğeni topladı.

İstanbul’u gezip görme fırsatı bulan Urfalı öğrencilerin mutlulukları da gözlerinden okundu. Öğrenciler, Doğa’lı arkadaşlarını çok sevdiklerini ve öğretmenlerin ilgisinden çok memnun kaldıklarını ifade etti. Doğa Koleji öğretmenleri ise hepsinin kendi öğrencileri olduklarını kaydederek, “Bir çocuğun mutluluğu tüm dünyaya bedeldir” dediler.

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