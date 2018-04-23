Kardeşlik Köprüsü çocukları İstanbul’a getirdi
Bir özel okul, ‘Kardeşlik Köprüleri’ projesi ile Urfa’nın çeşitli köy ve okullarından seçilmiş, başarılı 30 öğrenciyi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı etkinlikleri kapsamında misafir etti.
Urfa’nın çeşitli köy ve okullarından seçilmiş, başarılı 30 öğrenci, İstanbul’da misafir edildi. TBMM'nin açılışının 98’inci yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan bayramı kapsamında Urfalı öğrenciler, Doğa Koleji tarafından ağırlandı. ‘Kardeşlik Köprüleri’ projesiyle mutluluğun paylaşınca çoğalacağını, ülkenin doğusundan batısına huzurla güzel hatıraların paylaşılabileceğini bir kez daha göstermek ve çocuklara unutamayacakları günler yaşatmak adına dört gün boyunca Urfalı öğrenciler İstanbul’da kaldı
19 Nisan’da gelen öğrenciler, Doğa Koleji tarafından belirlenen ailelere teslim edildi. Sonrasında ise öğrenciler tarihi ve kültürel gezilere katıldı. Urfalı öğrencilerin ilk defa görme imkanı bulabileceği tarihi ve kültürel geziler düzenlendi. Öğrenciler, boğaz turu, Vieland, Kidzenia gibi onları mutlu edecek yerlere giderek gönüllerince eğlendi. Tarihi yerleri de görme imkanı bulan Urfalı öğrenciler, Doğa Koleji’nin ev sahipliğinden oldukça memnun kaldı ve bayram coşkusunu İstanbul’da yaşadı.
‘Hayat Bayram Olsa’
Doğa Kolejleri’nde her yıl olduğu gibi bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda da birçok etkinlik düzenlendi. ‘Kardeşlik Köprüleri’ projesiyle Urfalı öğrencileri ağırlayan Doğa Koleji’nin her kampüsünde ayrı bir bayram coşkusu yaşandı. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından özenle hazırlanan gösteriler büyük beğeni ve alkış aldı. 23 Nisan coşkusunu anlatan şiirler okundu. Öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler ve yarışmalar heyecanla izlendi. Urfalı öğrenciler ve Doğa Koleji öğrencileri tarafından ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı hep birlikte seslendirildi. Bando takımlarının yürüyüşüyle başlayan bayram etkinlerinde, dans gösterileri büyük beğeni topladı.
İstanbul’u gezip görme fırsatı bulan Urfalı öğrencilerin mutlulukları da gözlerinden okundu. Öğrenciler, Doğa’lı arkadaşlarını çok sevdiklerini ve öğretmenlerin ilgisinden çok memnun kaldıklarını ifade etti. Doğa Koleji öğretmenleri ise hepsinin kendi öğrencileri olduklarını kaydederek, “Bir çocuğun mutluluğu tüm dünyaya bedeldir” dediler.
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