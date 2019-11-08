Karate lisede ders oldu
Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi’nde karate ders oldu. İlk derse, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan katıldı.
İstanbul Sultanbeyli’deki Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri karate branşını resmi ders müfredatı içinde almaya başladı. Türkiye Karate Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi’ndeki ilk derse Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kör de katıldı.
‘SPORUN GELİŞMESİNDE OKULLAR ÖNEMLİ’
Okul yetkililerine teşekkür eden TKF Başkanı Delihasan, "Bir sporun gelişmesinde okullar ve öğrenciler çok önemli. Karatenin okulda resmi ders müfredatına girmesini bu yönden çok önemli görüyoruz. Bu yolda desteklerini esirgemeyen Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.
‘OKULUMUZDAN FAYDALI GENÇLER ÇIKACAK’
Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi Okul Müdürü Ufuk Dilekçi, karate camiasında yıllardır beklenen ve hayal edilen bir olayı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu hayalin gerçekleşmesi Türk karatesini dünyada marka haline getiren federasyon başkanımız Esat Delihasan’a nasip oldu. Federasyonun da desteğiyle okulumuzdan hem karateye, hem de Türk sporuna faydalı gençlerin çıkacağına inanıyoruz."
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