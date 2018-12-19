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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.12.2018 - 15:48, Son Güncelleme:/

Kar yağışı öğrencilerde tatil heyecanı yarattı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler yaşadıkları kentin valilerine tatil beklentilerini, sosyal paylaşım sitelerinden yaptıkları tebessüm ettiren paylaşımlarla iletti. "Kar yağıyor lapa lapa, her yer bürünüyor beyaza, nolur tatil yap vali amca. Vali bey çok güzel kar yağmıyor mu? Tam da tatil yapmalık. Vali amca vali amca, bu çocuklar sen tatil yapınca mutlu olur anca. N'olur tatil yapsan vali amca?" paylaşımları dikkat çekti.

Kar yağışı öğrencilerde tatil heyecanı yarattı
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Yurt genelinde yaklaşık 10 gündür etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler yaşadıkları kentin valilerine tatil beklentilerini, sosyal paylaşım sitelerinden yaptıkları tebessüm ettiren paylaşımlarla iletti. Türkiye genelinde bir süredir etkili olan Trakya'da ise son iki gündür etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Tekirdağ ve Edirne gibi illerde eğitime bir süre ara verilirken, kar yağışının etkili olduğu illerde eğitim gören öğrenciler valilerden tatil beklentilerini sosyal paylaşım sitelerinden iletiyor. Sosyal paylaşım sitelerinden valilerin hesaplarına ulaşamayan bazı öğrenciler ise kentin belediye başkanları veya milli eğitim müdürlerini etiketleyerek okulların tatil olması için yardım istedi. Bazı öğrenciler valilere esprili bir dilde tatil beklentilerini yazarken bazı öğrenciler de eleştiri yaparak beklentilerini dile getiriyor. Çanakkale'den bir öğrenci tatil kararı çıkmaması üzerine "Her yer kar, yollar buz ama tatil yok. Başkanım Vali beyin hesabı olmadığı için sizden yardım bekliyorum" paylaşımında bulundu.

Ankara'dan bir öğrenci "Vali ağabeyi kar yağarsa okulu tatil yap", Antalya'dan bir öğrenci ise "Van'dan Antalya'ya vali mi atanır, gidin İzmir'den falan atayın, vali Van'da kar kış kıyamet görmüş, hala tatil yapmasını bekliyoruz" şeklinde paylaşım yaptı. Öğrencilerin, yaşadıkları kentlerin valilerinden sosyal medya üzerinden paylaştıkları tatil talepleri şöyle:
"Valla diğer vali kar gördü mü tatil yapıyordu ama yinede sen bilirsin", "Kar yağıyor lapa lapa her yer bürünüyor beyaza, nolur tatil yap vali amca", "Vali bey çok güzel kar yağmıyor mu? tam da tatil yapmalık", "Vali amca vali amca, bu çocuklar sen tatil yapınca mutlu olur anca. Nolur tatil yapsan vali amca?. Bütün gece kar yağıyor, ama tatil olmuyor Vali amca tatil diyor, çocuklar mutlu oluyor", "Canını yediğim vali bey 1-2 gün tatil verin de oynayalım kar topu."

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