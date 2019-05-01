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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
01.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Kapsüldeki 20 yıllık şifreyi çözdü

Sabancı Üniversitesi’nden Erdinç Öztürk, dünyanın lider üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) 1999’da yayımladığı zor kriptografi bulmacasını çözecek algoritmayı geliştirdi. MIT’den yapılan açıklamada bulmacanın beklenenden 15 yıl erken çözüldüğü duyuruldu.

Kapsüldeki 20 yıllık şifreyi çözdü
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

MASSACHUSETTS Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zekâ Laboratuvarı (CSAIL) 20 yıl önce çözülmesi için 35 sene öngörülen zorlu ‘Zaman Kapsülü Kriptografi Bulmacası’ oluşturdu ve bunu kamuoyuyla paylaştı. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Erdinç Öztürk, bulmacayı iki ayda çözecek özgün bir algoritma geliştirmeyi başardı. Öztürk, böylece Belçikalı programcı Bernard Fabrot ile birlikte bulmacayı çözen iki bilim insanından biri oldu. 

Kapsüldeki 20 yıllık şifreyi çözdü

MIT’de 15 Mayıs’ta düzenlenecek törene davet edilen Öztürk, hesaplamayı 60 günde yapabildiklerini belirleterek, “Belçikalı programcı Fabrot’un algoritması 3.5 yılda bunu yapabildi. Ancak benim yeni algoritmamla bu süre 60 güne kadar geriledi” diye konuştu. Öztürk, Hürriyet’e çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “MIT öğretim üyesi Ron Rivest’in ilk kez 1999’da duyurduğu bulmacanın çözümü için 35 yıl öngörülmüştü. Ancak bu süre hızlı gelişen teknolojiyle 15 yıl erkene çekildi. MIT’nin kripto bulmacasının çözümü için 80 trilyon kare alma işlemi yapılması gerekiyor. Geliştirdiğim yeni algoritma sayesinde 60 günde bulmacayı çözebiliyorsunuz. Belçikalı programcı Bernard Fabrot, bu hesaplamayı 3.5 yılda yapabiliyor. Bu nedenle bulmacayı en hızlı çözen algortima ve donanıma sahibiz. Algoritmayı geliştirmek için yaklaşık iki ay boyunca yoğun bir mesai yaptım. Tüm araştırma faaliyetlerimi buna ayırdım. Bu uzun bir maraton, henüz bitmedi. Koşu devam ediyor. Yeni algoritma, bu zorlu bulmacanın üstesinden iki ayda gelebiliyor. Ancak sadece bununla sınırlı bir teknolojiden bahsetmiyoruz. Geliştirdiğim algoritmanın testleri ABD’de yazılımcı Simon Peffers tarafından sürekli yapılıyor. Ancak yeni algoritma sadece bir hesaplama aracı değil. Özellikle blok zinciri teknolojisinde yeni bir altyapı olma niteliği de taşıyabilir. Böylelikle blok zincir teknolojisinde enerji tüketiminin yüzde 99 azalması öngörülüyor. Bunun için halihazırda teknolojinin öncü şirketleriyle birlikte çalışıyoruz. Onlar bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Test süreçleri tamamladığında blok zinciri teknolojisinde yeni kapılar açabiliriz.”

Kapsüldeki 20 yıllık şifreyi çözdü

ZAMAN KAPSÜLÜ AÇILACAK

Bulmacanın sahibi Rivest; Bill Gates ve Tim Berners-Lee gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerden aldığı eşyaları 1999’da bir zaman kapsülünün içine koydu. Ortaya koyduğu bilmecenin çözümü için 2034 yılını öngörüyordu. Ona göre bulmaca gelişen teknoloji ile ancak bu tarihlerde çözülebilecekti. Ancak bulmaca 15 yıl erken çözülürken 15 Mayıs’ta MIT’deki törende zaman kapsülü de açılacak. Kutunun içinden çıkan eşyalar müzede sergilenecek.

35 YIL ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zekâ Laboratuvarı (CSAIL) yaptığı yazılı açıklamada, LCS35 kriptografi bulmacasının iki farklı ekip tarafından çözüldüğünü açıkladı. MIT öğretim üyesi Ron Rivest’in ilk kez 1999’da duyurduğu ve çözümü için 35 yıl öngördüğü bulmaca, tahmin edilenden 15 yıl erken çözüldü.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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