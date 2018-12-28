Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin yerleştirme işlemleri başladı
667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme işlemleri için tercihler başladı. Adaylar, tercihlerini 4 Ocak 2019'a kadar yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme işlemleri için tercihleri alınmaya başladı. 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinden, ilgili kanun uyarınca koordinatör üniversitelere başvuran, mezuniyet aşamasına gelmemiş ve daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş olanların üniversitelere yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından yapılacak.
Adaylar, tercih işlemlerini 4 Ocak’a kadar, ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi gerçekleştirilmeyecek.
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