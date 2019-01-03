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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Kantinlerde logosuz ürün satılmayacak

OKUL kantinlerindeki gıdalara bundan sonra ‘Okul Gıdası’ logosu konulacak. Gelecek öğretim yılından itibaren ise kantinlerde logosuz ürün satılmasına izin verilmeyecek.

Kantinlerde logosuz ürün satılmayacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, okul kantinlerinde satılacak gıdaların üzerine konulacak logo için imzayı attı. Okul kantinlerinde satılacak ürünler için üreticiler başvuruda bulunacak. Şartları taşıyanlar üretim yapıp logo ile kantinlere satış yapacak. Bakan Koca, “Enerji yoğunluğu fazla olan yiyecekler kantinlerde asla satılmayacak. Ticari kaygılar bir kenara bırakılacak. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli” dedi.

‘Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü’ne imza atan bakanlar şunları söyledi:

SELÇUK: DİKKAT EKSİKLİĞİ YAPIYOR

Okul kantinlerindeki gıdalar için logo uygulaması, resmi-özel okul ve kurumlarında faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışı yapılacak bütün ürünlerin takibini, denetlenmesini ve izlenmesini kolaylaştıracak. Okul kantinlerinde satılacak gıda ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden desteklenmesi konulu genelgemizin uygulanması da böylece daha etkin hale getirilecek. Enerji yoğunluğu yükseldikçe öğrenme ve öğretme faaliyetlerindeki verimliliklerde de problem oluşmaya başlıyor. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi hususlar çok daha fazla gündemimize geliyor.

KOCA: ÇOCUKLARINI RAHAT TESLİM ETSİNLER

Çocuklarımız hayata hazırlanırken alınan iyi eğitimin yanı sıra fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin de sağlıklı olması önemli. Çocukluk çağında başlayan kontrolsüz şekilde yüksek kalorili gıdaların, şekerli ve gazlı içeceklerin tüketilmesi gibi kötü beslenme alışkanlıkları, erkenden başlayan obezite, ortopedik gelişme bozuklukları, diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi pek çok hastalığın temelini oluşturur. Yaklaşık 60 bin okulumuz ‘Beyaz Bayrak’ aldı. Hedefimiz tüm okullarımıza bu konulardaki çalışmaları tamamlayarak belgelerini teslim edebilmek. Bu konuda ticari kaygıları ikinci plana atarak, verdikleri destek için üretici firmalara teşekkür ediyorum. Bundan böyle, sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek. Anne ve babalarımız, okul ortamında faydası şüpheli gıdaların çocukların erişimine açık olmayacağını bilecek ve çocuklarını bu ortama daha rahat teslim edecek.

PAKDEMİRLİ: EVDE DE SAĞLIKLI BESLENMELİLER

Uygulamaya kademeli olarak geçiyoruz. 2019-2020 öğretim yılından itibaren ‘Okul Gıdası’ logosu olmayan ürünlerin kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Evlatlarımızın yüzde 25’i fazla kilolu. Okulda yapmaya çalıştığımızı evde de yapmalıyız. Çocuklar evde de sağlıklı beslenmeli. 17 milyonu aşkın öğrencimiz var. Bu çok büyük bir pazar. Değerli üreticilerimiz okul gıdası uygulamasına uygun ürünleri hızlı şekilde üretirlerse, kendileri için de önemli bir kazanç kapısı olur. Vatandaşlarımız için de trafik ışıklarına geçiyoruz. Üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkleri olan gıda uygulamasına yakında geçeceğiz. Kırmızıyı gören vatandaşlarımız, daha sağlıklı ürünlere doğru yönlenecek. 

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