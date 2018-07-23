Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
23.07.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

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Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir. Devletin çeşitli kademelerinde ekonomik ve sosyal yönden gelişme sağlayacak kişileri yetiştirme ile ilgili eğitim veren Kamu Yönetimi son yıllarda üniversite tercihinde bulunacak öğrencilerinde oldukça merak ettiği ve tercih ettiği bölümlerin arasında yer almaktadır.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler hangi sektörde çalışabilirler? İş alanları ne kadar fazladır? Hem örgün hem de açık öğretim fakültelerinde okutulan bu bölüm hakkında bilinmesi gerekenleri üniversite tercihinde Kamu Yönetimi bölümünü seçmeyi düşünen adaylar için derledik..

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Kamu yönetimi öğrencilerin idari, siyasi ve hukuki konularda uygulamalı bilgi edinmesi ve yönetim bilimi alanındaki tarihsel gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme becerisini kazanmasını sağlayan lisans programıdır. 4 yıllık bir bölümdür fakat bazı üniversitelerde hazırlıkta bulunmaktadır.

Daha önceleri siyaset bilimi altında incelenen kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak incelenmesini ilk olarak Thomas Woodrow Wilson dile getirmiş, yazdığı Yönetimin İncelenmesi isimli makalesiyle kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bölümün amacı kamuda ve özel sektörde çalışabilecek orta ve üst düzey yöneticiler yetiştirmektir.

MEZUNLAR NE İŞ YAPAR?

Mezunların ;
-İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik,
-Kaymakamlık,
-Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik,
-KİT’lerde, yatırımcı kuruluşlarda, belediyelerde orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,
-Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,
-Danıştay ve Sayıştay'da denetçi ve uzmanlık,
-Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlı,
-Dış İşleri Bakanlığında meslek memurluğu ve idari memurluk,
-Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TÜİK gibi kuruluşlarda müfettişlik,
-Devlet Planlama Teşkilatı ile Rekabet Kurulu gibi üst kuruluşlarda uzmanlık gibi alanlarda çalışma olanağı vardır.

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