Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?
Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir. Devletin çeşitli kademelerinde ekonomik ve sosyal yönden gelişme sağlayacak kişileri yetiştirme ile ilgili eğitim veren Kamu Yönetimi son yıllarda üniversite tercihinde bulunacak öğrencilerinde oldukça merak ettiği ve tercih ettiği bölümlerin arasında yer almaktadır.
Bu bölümden mezun olan öğrenciler hangi sektörde çalışabilirler? İş alanları ne kadar fazladır? Hem örgün hem de açık öğretim fakültelerinde okutulan bu bölüm hakkında bilinmesi gerekenleri üniversite tercihinde Kamu Yönetimi bölümünü seçmeyi düşünen adaylar için derledik..
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NEDİR?
Kamu yönetimi öğrencilerin idari, siyasi ve hukuki konularda uygulamalı bilgi edinmesi ve yönetim bilimi alanındaki tarihsel gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme becerisini kazanmasını sağlayan lisans programıdır. 4 yıllık bir bölümdür fakat bazı üniversitelerde hazırlıkta bulunmaktadır.
Daha önceleri siyaset bilimi altında incelenen kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak incelenmesini ilk olarak Thomas Woodrow Wilson dile getirmiş, yazdığı Yönetimin İncelenmesi isimli makalesiyle kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bölümün amacı kamuda ve özel sektörde çalışabilecek orta ve üst düzey yöneticiler yetiştirmektir.
MEZUNLAR NE İŞ YAPAR?
Mezunların ;
-İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik,
-Kaymakamlık,
-Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik,
-KİT’lerde, yatırımcı kuruluşlarda, belediyelerde orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,
-Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,
-Danıştay ve Sayıştay'da denetçi ve uzmanlık,
-Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlı,
-Dış İşleri Bakanlığında meslek memurluğu ve idari memurluk,
-Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TÜİK gibi kuruluşlarda müfettişlik,
-Devlet Planlama Teşkilatı ile Rekabet Kurulu gibi üst kuruluşlarda uzmanlık gibi alanlarda çalışma olanağı vardır.
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