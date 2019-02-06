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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
06.02.2019 - 11:41, Son Güncelleme:/

‘Kalfalık ve ustalık’ sınavları online olacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Daha önce yılda üç kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarını artık iki ayda bir yapacağız. Kalfalık ve ustalık için teorik sınavın, e-Sınav olarak da yapılabilmesine yönelik çalışma başlattık. Sınavın tamamını elektronik sınav olarak yapabildiğimiz zaman, artık bu sınavlarını her ay yapabileceğiz" dedi.

‘Kalfalık ve ustalık’ sınavları online olacak
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, daha önce yılda üç kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının artık iki ayda bir yapılacağını belirtti. Özer, bunların elektronik sınav (e-Sınav) olarak da düzenlenmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık ve ustalık sınavlarının yapıldığını söyleyen Özer, sınavların ‘teorik’ ve ‘beceri’ olmak üzere iki aşamalı düzenlendiğini anlattı.

Şubat, haziran ve eylül olmak üzere yılda üç dönemde yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarına bu yılın şubat döneminde 67 bin 295 adayın başvuru yaptığını belirten Özer, geçen yılın aynı dönemine göre aday sayısında yüzde 51'lik artış olduğunu söyledi. Özer, "2018 yılı şubat döneminde kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarına 44 bin 572 aday başvurmuştu. 2018 yılında kalfalık ve ustalık belgesi alabilmek için ise tüm dönemlerde toplam 156 bin 672 aday başvurmuş, yapılan sınavlar sonunda 96 bin 679 aday başarılı olmuştu" dedi.

‘BU AY SONU İTİBARIYLA YENİ DEĞİŞİKLİĞİ YÜRÜRLÜĞE SOKUYORUZ’
Mesleki eğitim merkezlerinde 3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan 27 alan ve 142 dalda kalfalık ve ustalık beceri sınavlarının yapıldığını anlatan Özer, şunları söyledi:
"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nüze bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri’nde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kalfalık ve ustalık sınavlarına başvurular, giderek artıyor. Sınavlara yönelik taleplere hızla cevap verebilmek ve dönemsel beklemeleri de önlemek için iki alanda iyileştirme yapacağız. Birincisi şubat, haziran ve temmuz olmak üzere toplu olarak yılda üç kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarını artık iki ayda bir yapacağız. Böylece yılda üç kez yapılabilen kalfalık ve ustalık sınavları yılda altı kez yapılabilecek. Bu ay sonu itibarıyla yeni değişikliği yürürlüğe sokuyoruz. Böylece koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini bekleme süresini kısaltmış olacağız."

TEORİK SINAVDA ELEKTRONİK SINAV HAZIRLIĞI BAŞLADI
Mahmut Özer, kalfalık ve ustalık belgesi için gerekli teorik sınavının, e-Sınav olarak da yapılabilmesi için çalışmaların başlatıldığını söyledi. e-Sınavın pilot uygulaması için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çalışma yürüttüğünü belirten Özer, "Bu amaçla 81 ilde bulunan e-Sınav merkezlerimizi kullanabileceğiz. Teorik sınavın tamamını e-Sınav olarak yapabildiğimiz zaman artık kalfalık ve ustalık sınavlarını her ay yapabileceğiz" dedi.

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