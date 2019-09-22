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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
22.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Kalfalık ve ustalığa yoğun başvuru

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki Eğitim Merkezleri’ndeki kalfalık ve ustalık sınavlarına başvurulardaki artış dikkat çekti. Eylül ayı itibariyle sınavlara yaklaşık 155 bin kişi başvurdu. Bu rakamın yıl sonuna kadar 200 bine ulaşması bekleniyor.

Kalfalık ve ustalığa yoğun başvuru
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MEB verilerine göre, eylül ayı itibariyle 93 bin 683 aday kalfalık, 60 bin 688 aday da ustalık belgesi için başvuru yaptı. Yıl sonuna kadar iki dönemde daha sınav yapılacağı düşünüldüğünde şu an 154 bin 371 olan bu sayının 200 binin üzerine çıkması bekleniyor.

2018 yılında ise tüm dönemlerde toplam 156 bin 672 aday başvurusu yapılmıştı. MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konu hakkında şunları söyledi: “Toplu olarak yılda iki kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarını yaptığımız yeni düzenleme ile artık yılda altı kez yapıyoruz. Teorik sınavların her ay yapılabilmesi için e-Sınav seçeneğini uygulamaya koyduk. Nisan ayında Ankara Polatlı’da yaptığımız pilot uygulama başarılı oldu. Artık kalfalık ve ustalık sınavını, tüm alan ve dallarda e-Sınav olarak yapabileceğiz. 81 ildeki e-Sınav merkezlerimizi kullanacağız. 27 alan ve 142 daldaki kalfalık ve ustalık teorik sınavlarını her ay uygulayabileceğiz. Böylece koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini bekleme süresini kısaltmış ve sanayimizin ihtiyacı olan kalfa ve ustaların sektörlerle buluşmalarını hızlandırmış olacağız. ” 

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