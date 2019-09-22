Kalfalık ve ustalığa yoğun başvuru
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki Eğitim Merkezleri’ndeki kalfalık ve ustalık sınavlarına başvurulardaki artış dikkat çekti. Eylül ayı itibariyle sınavlara yaklaşık 155 bin kişi başvurdu. Bu rakamın yıl sonuna kadar 200 bine ulaşması bekleniyor.
MEB verilerine göre, eylül ayı itibariyle 93 bin 683 aday kalfalık, 60 bin 688 aday da ustalık belgesi için başvuru yaptı. Yıl sonuna kadar iki dönemde daha sınav yapılacağı düşünüldüğünde şu an 154 bin 371 olan bu sayının 200 binin üzerine çıkması bekleniyor.
2018 yılında ise tüm dönemlerde toplam 156 bin 672 aday başvurusu yapılmıştı. MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konu hakkında şunları söyledi: “Toplu olarak yılda iki kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarını yaptığımız yeni düzenleme ile artık yılda altı kez yapıyoruz. Teorik sınavların her ay yapılabilmesi için e-Sınav seçeneğini uygulamaya koyduk. Nisan ayında Ankara Polatlı’da yaptığımız pilot uygulama başarılı oldu. Artık kalfalık ve ustalık sınavını, tüm alan ve dallarda e-Sınav olarak yapabileceğiz. 81 ildeki e-Sınav merkezlerimizi kullanacağız. 27 alan ve 142 daldaki kalfalık ve ustalık teorik sınavlarını her ay uygulayabileceğiz. Böylece koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini bekleme süresini kısaltmış ve sanayimizin ihtiyacı olan kalfa ve ustaların sektörlerle buluşmalarını hızlandırmış olacağız. ”
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