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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
22.04.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Kahvaltı öğretmenden

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Kahvaltı öğretmenden

İzmir’deki bir okulda görev yapan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Sevgi Sökmen, maddi imkansızlıklar içerisinde okuyan öğrencilerin sabahları kahvaltı yapabilmeleri için okul kantinine her ay para veriyor. Lise yıllarında ekonomik olarak çok zor şartlarda okuduğunu ve o dönem bir öğretmeninin böyle yardımlarda bulunduğunu söyleyen Sevgi Sökmen, “Öğretmenimin bu davranışı beni çok etkiledi. O zaman ben de bu yardımı sürdüreceğime dair kendi kendime söz verdim” dedi.

İzmir’in Bornova ilçesinde, dar gelirli ailelerin yaşadığı semtlerinden biri olan Altındağ’da bulunan Şehitler Ortaokulu’nda 16 yıldır Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan Sevgi Sökmen, ekonomik koşulları kötü olan öğrenciler için okulun kantinine her ay para veriyor. Öğretmen maaşının belli bir kısmını kantine veren Sevgi Sökmen, maddi durumu kötü olan, her gün en az 10 öğrencinin, sabahları okula geldiklerinde gevrek ve ayran almalarını, karınlarını doyurduktan sonra derse girmelerini sağlıyor. 900 öğrencisi bulunan okulda hem çocukların, hem velilerin hem de okul yönetiminin takdirini kazanan Sevgi Sökmen’in, 8 yıl önce başlattığı bu örnek davranışının ilham kaynağı ise lise yıllarında kendisine yardım eden bir öğretmen. O dönem maddi imkansızlıklar içerisinde okuduğunu ve lisede bir öğretmeninin de bu tür yardımlar yaptığını belirten Sökmen, öğrencilik yıllarında kendi kendine ‘Ben de birilerine yardım edeceğim’ diye söz verdiğini söyledi. Sevgi öğretmen, gördüğü iyilikten etkilendiğini, bu nedenle üniversitede de öğretmenliği seçtiğini belirtti.

‘HAYATTA KAYIPLARI ÇOK FAZLA’

16 yıldır Şehitler Ortaokulu’nda öğretmenlik yaptığını ve az çok çevreyi tanıdığını ifade eden Sevgi Sökmen şunları söyledi:

“Bu çocuklar hem yoksul öğrenciler hem de hayattan yoksun öğrenciler. Kayıpları çok fazla hayatlarında. Kimilerinin annesi yok, kimilerinin babası yok. Ekonomik kaygıları çok fazla. Benim yaptığım biraz da geçmişten gelen bir davranış. Ben de çok sıkıntılar içerisinde okuyan bir öğrenciydim. Ve o yıllarda bir öğretmenim bana yardım etti. Öğretmenim bana ‘Koşulların iyi olduğunda bu işi sen devam ettireceksin’ demişti. Daha sonra üniversiteyi bitirip koşullarım biraz daha iyileşince ben de bunu yapmaya karar verdim. Şimdi aynı öğüdü öğrencilerime veriyorum. ‘Bu bir bayrak yarışı, siz de ekonomik koşullarınız el verdiğinde bu tür yardımlarda bulunun’ diyorum.”

ÖĞRENCİLER İÇİN SPONSOR DA BULDU

Yalnızca kendi yaptığı yardımlarla yetinmeyen Sevgi öğretmen, çocukları Şehitler Ortaokulu’nda okuyan ve maddi durumu iyi olan kişilerle iletişim kurarak, onların da öğrencilere destek vermelerini sağladı. Aynı zamanda okul kantinini işletenlerin de yeri geldiğinde çocuklar için gevrek ve ayran yardımında bulunduğunu ifade eden Sökmen, “Bunda bir tek benim payım yok. Eksik kaldığımız noktada, kantinci devreye giriyor. Bu sadece benim verdiğim parayla olacak iş değil. Çünkü ekonomik durumu yetersiz olan çok fazla öğrenci var. Hep birlikte çocuklar için bir şeyler yapıyoruz. Amacımız, çocukların sabahları karnını doyurmak ve güne iyi başlamalarını sağlamak. Böylece okuldaki günleri iyi geçsin istedik” dedi.

 

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