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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
07.05.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

Bakan Yılmaz: Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerde statü farkı yok

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Bakan Yılmaz: Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerde statü farkı yok

Cizre Okullar Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu çalışma süresi ile ilgili, "İşin doğası gereği nerede ihtiyaç varsa devlet memuru olarak orada görev yapması lazım. 2016'da 2 bin kişi atanmış, 3 bin kişi ayrılmış buradan. Zorunlu çalışma süresi uygulanmalı" dedi. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerde statü farkı olmadığını belirten Yılmaz, öğrencilerin spor salonu talebi için de, bölgede bulunan okullar için ortak bir salon yapılacağını söyledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yedi liseden oluşan Cizre Okullar Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerle biraraya geldi. Sözleşmeli bir öğretmenle sohbet eden Yılmaz, kadrolu ve sözleşmeli öğretmen arasında statü açısından bir fark olmadığını söyledi. Bakan Yılmaz, "Devletin sana ihtiyacı var mı? Var. Biz öğretmen çalıştıracak mıyız? Çalıştıracağız. Bu kadar. Başka türlü de buralarda öğretmen tutamıyoruz" diye konuştu.

Bakan İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlere atandığı ilde görev yapması zorunluluğu getiren uygulamanın öncesi hakkında da bilgi vererek şunları söyledi:
“Öylesine masumane bir şey diyor ki; 'ailenin birliği kutsaldır.' 'Benim ailem Eskişehir'de bizi nasıl ayırırsın?' diyor. Doğru ama benim Eskişehir'de öğretmene ihtiyacım yok ki, ihtiyacım burada var. Bunu nasıl sağlayacağız, başka türlü olmazdı. Sözle her şeyi söyleyebilirsiniz, 'Herkes doğduğu yerde okusun', 'eşinin olduğu yerde öğretmenlik yapsın.' İşin doğası gereği nerede ihtiyaç varsa devlet memuru olarak orada görev yapması lazım. 2016'da 2 bin kişi atanmış, 3 bin kişi ayrılmış buradan. Dolayısıyla da bu sistemi yapmazsak burada öğretmen tutamayız. Sonra da, 'Doğu ve Güneydoğu'da eğitimin kalitesi niye böyle düşük?' deniliyor. Bu sistem iki yıldır var, şimdi üçüncü atamasını yapıyoruz. Gittikçe kalite de artacak. Neden? Çünkü öğretmen öğrencisini tanıyor. Bir yılda öğrencinizi tanıyabiliyor musunuz? Biraz zor olur ama iki, üç yılda, dört yılda tanırsınız. Zorunlu çalışma süresinin uygulanması gerekiyor.

İnsan evlatlarına sıkıntı yaratacak bir şey yapar mı? Dolayısıyla tebrik ediyorum. Eğitim iyiyse tahtadan, binalardan dolayı değil öğretmenlerimizden dolayı iyidir.”

ÖĞRENCİLERDEN SPOR SALONU TALEBİ
Öğrencilerin spor salonu talebine ilişkin Yılmaz, bölgede bulunan okullar için ortak bir salon yapılacağını belirtti.

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